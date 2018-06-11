Врачей планируют использовать в политических манипуляциях – Минздрав

Минздрав Украины сделало заявление относительно использования врачей в политических манипуляциях.

Сотрудникам Минздрава Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.

Минздрав Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, поскольку это может привести к использованию врачей в политических целях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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"Просим всех коллег сосредоточиться на оказании качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участия в профессиональных событиях", - подчеркнули в Минздраве.

Также Министерство здравоохранения напомнило, что любые совещания, конференции и другие мероприятия оно сообщает через официальные обращения должностных лиц, сайт и официальные каналы в соцсетях.

"Давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность", - напомнили в Минздраве.