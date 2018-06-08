"Ампутация, осколочные ранения и онкология": волонтер показала фото из военного госпиталя в Киеве

Фото украинских военных с просьбой о помощи опубликовала волонтер.

После обострения на передовой на Донбассе в Киевский военный госпиталь поступило много раненых бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова и опубликовала фото украинских военных с просьбой о помощи.

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"Новости у нас не очень хорошие, на передовой обострение, в госпиталь поступают тяжело раненые, у нас есть воины с ампутацией ног в тяжелом состоянии, воины с онкологией, с пулевыми и осколочными ранениями", - говорится в ее сообщении.

"Война продолжается, и нет этому конца и края", - добавила волонтер.

Как сообщал УНИАН, из Днепра во Львов специальным бортом доставили 11-х раненых военнослужащих ВСУ. Двое пациентов сейчас в тяжелом состоянии, шестеро – не встают с кроватей. Впрочем, медики уверяют – угрозы их жизни нет. Другие воины – с травмами различной степени тяжести.