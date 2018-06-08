Скандал в Институте рака из-за отказа лечить АТОшника: врач из-за слов "убивал на Востоке братский народ" уже уволен (документ)

09:27, 08 июня 2018
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Губареву уволили / Скриншот

Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", – говорится в ее сообщении.

Супрун также опубликовала письмо, где сказано, что проживающий в Кропивницком участник АТО Драган обратился в Институт рака по направлению Кировоградского областного госпиталя для ветеранов войны.

"Во время осмотра Драгана врачом гематологического отделения Анной Губаревой было допущено неэтичное поведение. По этому поводу было проведено служебное расследование. Врач Губарева уволена с занимаемой должности", – говорится в документе.

Ранее СМИ сообщали, что врач Института рака отказалась лечить больного раком участника АТО из-за того, что он, по ее словам, "убивал на Востоке братский народ".

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Теги: #Киев#скандал#увольнение#врач