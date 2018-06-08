Скандал в Институте рака из-за отказа лечить АТОшника: врач из-за слов "убивал на Востоке братский народ" уже уволен (документ)

Как говорится в опубликованном документе, врач Губарева допустила неэтичное поведение.

Врач Института рака в Киеве Анна Губарева, отказавшаяся лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, уволена.

Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также"Это рак... Они все умрут без вариантов": опубликована запись скандального заявления чиновника Минздрава (аудио)

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", – говорится в ее сообщении.

Супрун также опубликовала письмо, где сказано, что проживающий в Кропивницком участник АТО Драган обратился в Институт рака по направлению Кировоградского областного госпиталя для ветеранов войны.

"Во время осмотра Драгана врачом гематологического отделения Анной Губаревой было допущено неэтичное поведение. По этому поводу было проведено служебное расследование. Врач Губарева уволена с занимаемой должности", – говорится в документе.

Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена.

Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу. pic.twitter.com/8eqkryqkfv — Уляна Супрун (@usuprun) 7 июня 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что врач Института рака отказалась лечить больного раком участника АТО из-за того, что он, по ее словам, "убивал на Востоке братский народ".