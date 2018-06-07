"Убивал на Востоке братский народ": в Институте рака разгорелся скандал из-за отказа врача лечить АТОшника (видео)

Женщина утверждает, что хотела объяснить отсутствие льгот для лечения бойцов от рака.

Скандал в Национальном институте рака. Врач заведения отказалась лечить больного раком участника АТО из-за того, что он, по ее словам, "убивал на Востоке братский народ".

Об особом отношении к себе украинский защитник сначала написал в соцсети. Новость моментально возмутила тысячи украинцев, говорится в сюжете ТСН.

Военного зовут Виталий. Сейчас он борется за свою жизнь. У парня диагностировали опухоль лимфатической системы.

"Я потерял вес на 10 килограммов, и очень тяжело было продолжать. Я уволился, и через буквально 4 месяца у меня все таки обнаружили", - рассказывает Виталий.

Он один из тех военных, кто первым в 2014-м защищал Восток Украины от россиян и сепаратистов. В частности, его Кропивницкий полк спецназначения освобождал Славянск. На новой войне за собственное здоровье - пока без побед.

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"Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе будет все бесплатно?! Какие льготы могут быть?! Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ. Еще раз она это повторила", - цитирует врача Национального института рака в Киеве Виталий.

Сюда его направили для консультации. Говорит, жидал всего, но точно не таких заявлений. Домой вернулся ни с чем.

"Этот запись себе на страницу добавил и дописал свой комментарий: "А мне в Институте рака сказали то и то, что я убивал братский народ", - говорит боец.

История Виталия моментально разлетелась и возмутила украинцев. Под угрозой репутация всего Института. Хотя врач Галина Губарева клянется - не хотела обидеть военного, он ее просто не так понял.

"Мне некогда заниматься политикой. Я никакая не сепаратистка, я не виновата в том, что мои родители родились на Донбассе и меня там родили", - оправдывается медик.

Врач говорит, в лечении не отказывала, а пыталась объяснить, что для больных раком ветеранов АТО действительно не предусмотрены льготы. Поэтому и посоветовала искать спонсоров для операции.

"Здесь фраза, которую он приводил о том, что "убиваете мирный народ Донбасса" - нет, этого не было", - утверждает Губарева.

Хотя накануне во время телефонного разговора с Кропивницким изданием CBN Анна фактически подтвердила слова Виталия.

"Государство не заботится о них, их просто посылают туда, и все. А потом они еще будут виноваты так же, как афганцы. Зачем туда шли и стреляли неизвестно в кого - в своих. Вот так я сказала", - такая запись разговора издания с врачом.

Руководство института настаивает - мнение отдельного коллеги не является мнением всего заведения. Там уже связались с Виталием и попросили прощения. Мало того, у него есть шанс выздороветь. Ему нужна трансплантация костного мозга. В заведении действительно подтверждают - льгот для АТОшников нет.

После служебной проверки врача Губареву сегодня уволили с должности.