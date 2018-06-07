Буллинг в лицее Киева: школьнику сломали позвонки - он пятый месяц не встает (фото, видео)

Максима Черникова избили на перемене одноклассники, да так, что он уже пятый месяц не встает – перелом двух позвонков. Руководство лицея, в котором учится мальчик, говорит, что проблем с буллингом у них никогда не было. Хотя мама избитого Максима утверждает обратное и добилась возбуждения уголовного дела против нападавших.

Семикласснику Максиму Черникову 12 лет. В прошлом году он перешел из обычной киевской школы в престижный специализированный лицей: хотел стать рекламистом.

5 месяцев назад его на перерыве избили одноклассники – мальчик попал в больницу с переломом двух позвонков, передает "Радио Свобода".

Максим рассказывает, что его били по голове, по плечу. «Я пытался защищать голову, но они постоянно попадали. Их было двое. Один был на голову меня выше. Один [мальчик] сказал детям, которые стояли за мной: «Отойдите», со всей силы налетел на меня и ударил. И я отлетел на пол».

Семиклассник рассказывает, что агрессию нападавшие проявляли и в отношении других детей. Но если бы за него кто-то вступился, «их бы ожидала расплата еще больше», считает Максим.

Тогда школьник пожаловался учителям на острую боль в спине и груди, говорил, что не чувствует ног. Через полтора часа после произошедшего за ним приехала бабушка Валентина Волокжанина. Она настояла на том, чтобы в лицей вызвали «скорую».

«До меня этот вопрос никто не пытался поднять. Они решили так: бабушка приедет, заберет проблему и вывезет ее из школы», – считает бабушка Максима.

Читайте такжеОколо 70% украинских детей сталкивались с проблемой травли - ЮНИСЕФ

В больнице мальчику сделали МРТ, где стало понятно, что у Максима – перелом двух позвонков.

Сложности в отношениях с одноклассниками начались, по словам Максима, после того, как он получил удар в глаз, и в школу пришли родители. Но такие же проблемы были и у других детей: «У нас в раздевалке постоянно дрались, бросали вещи, разрывали их, ругались матом», – рассказал Максим.

После происшествия в лицее провели расследование, рассказала Ирина Стрекоза, директор киевского лицея налогового и рекламного дела. Сотрудники и она сама получили дисциплинарное взыскание. Учеников, которые избили мальчика, поставили на внутренний школьный учет, с ними проводят профилактически-воспитательную работу.

Руководство лицея уверяет: проблем с буллингом у них никогда не было. А в этой ситуации они действовали согласно закону.

В Минобразования Украины говорят, что полномочий вмешиваться в ситуацию у них нет.

Анна Черникова, мама Максима, добилась возбуждения уголовного дела против нападавших. Она доказывает, что случай с ее сыном – не единственный. Кроме того, она хочет защитить права своего ребенка в Европейском суде.

Украина – одна из мировых лидеров по показателям травли среди подростков и детей: по данным Всемирной организации здравоохранения, страна занимает четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии. По данным ЮНИСЕФ, в 2017 году с травлей столкнулись 67% украинских школьников.