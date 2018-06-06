Психолог назвал три правила хорошего секса

Главное, что надо знать о сексе, – он происходит в голове, утверждает практикующий психолог.

Многие из нас продолжают сталкиваться с проблемами в интимной сфере и никак не могут понять, что их источник – не партнер, а мы сами.

По словам практикующего психолога Михаила Лабковского, наладить ситуацию в спальне и наслаждаться сексом помогут три очень важных правила, передает "Новое время".

1. Любовь к себе

Секc — прежде всего, биологическая потребность здорового человека. Но многие превращают эту потребность черт знает во что, отмечает психолог. Например, некоторые женщины используют секс как разменную монету (“Я ему – тело, он мне – отношения”) или даже наказывают партнера с его помощью (“Обидел? Будешь неделю спать на диване!”).

"На самом деле, вполне нормально, что вы можете не сразу захотеть партнера, с которым едва знакомы. Или что после ссоры вы не особо настроены на ласки. Но когда вы испытываете желание, но говорите себе “нет”, чтобы этим желанием манипулировать, – это уже серьезная проблема", - подчеркнул Лабковский.

По его словам, мужчины тоже играют в игры: например, пытаются взять количеством, самоутверждаются через секс, что приводит к самым печальным последствиям – реальные потребности тела проигнорированы, а психологические комплексы только растут. Чтобы не попадать в эти ловушки, советует психолог, надо, во-первых, думать о себе. Ценить свои желания, понимать их, не лишать себя здоровой сексуальной реализации.

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2. Способность растворятся в моменте

Как отмечает Лабковский, женщины обычно заморачиваются на красоте, мужчины – на технике. По своим многочисленным клиентам он выяснил, что представители обоих полов вообще в интимные моменты обнажают все свои комплексы, неуверенность.

"Научитесь быть в моменте. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, действиях и единении с другим человеком. Переключите внимание от того, что о вас могут подумать, на, собственно, сам секс. Вы увидите, как его качество резко меняется к лучшему", - советует психолог.

3. Наличие желания

"Многие люди занимаются сексом не так, как хотят, или даже в те моменты, когда они этого не хотят. Для одних это – “исполнение супружеского долга”, другие думают, как удовлетворить партнера, напрочь забывая о себе. Есть отдельные индивидуумы, которые соглашаются в сексе на то, что им неприятно, больно или унизительно, чтобы завоевать чужое расположение", - рассказывает эксперт.

Он подчеркнул, что подобное поведение приводит к печальному исходу – например, к психосоматическим заболеваниям вроде эректильной дисфункции психологического характера или вагинизму, когда женское тело “закрывается” и сама пенетрация доставляет ей огромную боль. Поэтому, продолжил Лабковский, очень важно уметь вовремя говорить “нет”, не заниматься сексом из жалости, чувства долга, сочувствия и так далее.

Ранее ученые установили, что секс является лучшим способом для борьбы со стрессом, в том числе и с зимней депрессией, поскольку он помогает вырабатывать эндорфины, которые способствуют хорошему настроению человека.