Даже младенцам: Супрун рассказала, как чистить зубы детям

По словам Супрун, детям в возрасте 4-5 лет необходимо начинать учиться самостоятельно чистить зубы.

По словам и.о главы МинздраваСупрун, уход за полостью рта ребенка стоит начинать, еще когда зубы даже не прорезались.

Как пишет она на своей странице в Facebook, бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет.

"Стоматологи рекомендуют даже после кормления младенца вытирать десны обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций", - говорится в сообщении и.о. министра здравоохранения Украины.

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Супрун советует приучать ребенка к визитам в стоматологическую клинику: это поможет дать правильные рекомендации во избежание проблем с развитием зубов.

Для детей существуют специальные зубные щетки, которые имеют маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество зубной пасты для детей до 3 лет должно быть как рисовое зернышко, а количество фтора - минимальным. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть как горошинка", - добавила она.

Кроме того, отмечает и.о. главы Минздрава, детям в возрасте 4-5 лет необходимо начинать учиться самостоятельно чистить зубы.

Также важно, чтобы дети чистили зубы 2 минуты и по правильной технике - внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность. Щетка при этом должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов.

Ранее сообщалось, что в Украине 15% годовалых деток с молочными зубами, которые едва успели вырасти, становятся жертвами кариеса, а 9 из 10 первоклашек идут в школу с уже испорченными зубами.