Супрун рассказала, что поможет людям с психическими расстройствами

По словам Супрун, во всех странах распространенность психических расстройств среди населения намного выше по сравнению с фактическим количеством людей, получающих лечение и уход.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, психические расстройства диагностируются у около 60% людей, посещающих медицинские учреждения первичного звена.

Она опровергла два распространенных мнения о том, что, во-первых, психические расстройства касаются лишь небольшой группы населения; во-вторых, что психические заболевания неизлечимы.

По словам Супрун, большинство людей, страдающих от психических расстройств, могут активно жить и взаимодействовать с обществом.

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Как отметила исполняющая обязанности главы Минздрава, необходимо интегрировать охрану психического здоровья в систему первичной медицинской помощи. Она перечислила причины, почему это стоит сделать:

1. Психическое и физическое здоровье взаимосвязаны

"Люди, которые страдают от психических расстройств, часто не могут заботиться за свое здоровье столь эффективно, как те, у кого нет подобных проблем", - рассказала Супрун.

2. Помощь людям с психическими расстройствами предоставляется не в полном объеме

Как отметила и.о. министра здравоохранения, существование в первичном звене медицинской помощи, специальных служб и услуг для оказания помощи лицам с психическими расстройствами существенно повышает эффективность лечения и ухода.

3. Помощь в сфере психического здоровья на первичке улучшает доступ населения к специалистам и профессиональным услугам

4. Первичная медицинская помощь в сфере психического здоровья способствует соблюдению прав человека

По словам Супрун, услуги, которые предоставляются лицам с психическими расстройствами на уровне первичной медицинской помощи, минимизируют стигму и дискриминацию в обществе. Они также уменьшают риск нарушения прав человека, что может наблюдаться в психиатрических учреждениях и интернатах.

5. Первичная медицинская помощь в области психического здоровья является финансово доступной и экономически эффективной

Она рассказала, что услуги, которые предоставляются людям с психическими расстройствами на уровне первичного звена медицинской помощи, экономически доступнее, чем лечение в психиатрическом стационаре.

6. Первичная медицинская помощь в сфере психического здоровья способствует лучшим результатам лечения

Ранее и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла популярные мифы о психическом здоровье.