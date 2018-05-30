Муниципальная няня и baby-box: Кабмин придумал, как поднять рождаемость

Кабмин обещает компенсировать 1500 гривень на няню для ребенка.

Кабинет министров Украины вводит с 1 января 2019 года выплаты компенсаций за наем няни в размере около 1500 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Введение новой традиции, которую мы вводим с 1 сентября 2018 года. Теперь каждая семья, в которой родился малыш, будет получать от государства специальный baby-box", - сказал Гройсман.

По его словам, суть инициативы в том, чтобы на первых этапах жизни ребенка у мамы и семьи было все необходимое, чтобы за ним ухаживать.

"Сегодня эту традицию мы вводим для поддержки рождаемости. То есть сотни тысяч украинских семей, в которых рождаются дети, получат такую дополнительную целевую поддержку. Следующая позиция - когда мама рожает, надо думать о том, как пойти работать. И здесь надо в эти первые месяцы и годы поддержать маму, дать возможность нанять няню ... и здесь мы тоже принимаем важное решение, совместно с органами местного самоуправления, - в тех пропорциях, как сегодня зачисляется на бюджет налог на доходы физических лиц, я думаю, что это будет справедливо. И вводим такое понятие, как муниципальная няня. Это может работать с 1 января, но в сентябре это найдет свое отражение в проекте бюджета на 2019 год", - сказал премьер-министр.

По его словам, если семья или мама будет нанимать няню, ей компенсируют около 1500 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Также, как добавил Гройсман, будут и другие инициативы.

Заместитель министра социальной политики Александра Чуркина сообщила, что baby-box (пакет для малыша) будет выдаваться дополнительно к другим уже существующим выплатам при рождении ребенка. Этот пакет будут выдавать в роддомах, поэтому матери должны будут стать на учет.

По ее словам, в пакете будут: пеленки, подгузники, масло, присыпка, распашонки, чепчики, специальный матрас, два вида одеял, то есть все, что может понадобиться сразу после рождения ребенка.

Также в пакете будут печатные материалы для матери с информацией об уходе за новорожденным. Чуркина уточнила, что ориентировочная стоимость такого пакета составит 5 тыс. грн.