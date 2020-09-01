Министр Степанов отметил, что при соблюдении всех необходимых противоэпидемических правил в учебных заведениях резких вспышек COVID-19 удастся избежать.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможного увеличения заболеваемости COVID-19 в связи с началом учебного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам у стен Верховной Рады.

«Конечно, возможно увеличение количества людей, которые заболеют COVID-19. Мы это понимаем, потому что дополнительно большое количество, в том числе школ, которые откроют свои двери, и дети пойдут в школу», - отметил он.

В то же время министр рассчитывает, что все правила и рекомендации Минздрава будут соблюдаться.

«Я уверен, что если их будут соблюдать, то мы не увидим резких вспышек (заболеваемости коронавирусной болезнью - УНИАН)», - подчеркнул Степанов.

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Правила обучения в Украине во время карантина

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

Для учащихся 1-4 классов вход и передвижение помещениями учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, в которых установлен оранжевый уровень эпидопасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, предусматривающих объединение нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах оранжевой зоны наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на период установки соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников все остальные учащиеся или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является мытье рук с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

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Автор: Константин Гончаров