Horizon Forbbiden West, бесплатная GTA Online и ремейк Demon's Souls. Что показали на презентации PS5

УНИАН сделал подборку самых интересных анонсов.

Вчера, 11 июня в 23:00 по киевскому времени прошла трансляция Future of Gaming, на которой внутренние студии Sony и другие разработчики представили свои игры для консоли PlayStation 5.

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УНИАН собрал самые интересные анонсы.

Трансляция началась с показа Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Легендарная игра студии Rockstar выйдет на новую консоль Sony в 2021 году. На релизе все обладатели PS5 получат GTA Online бесплатно.

Трейлер GTA 5 для PlayStation 5

Студия Insomniac Games во время трансляции Future of Gaming представила продолжение Marvel's Spider Man. Новая часть игры с подзаголовком Miles Morales выйдет в конце 2020 года PlayStation 5. Экшн Marvel's Spider-Man: Miles Morales расскажет о темнокожем Человеке-пауке по имени Майлз Моралес.

Трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Еще студия Insomniac анонсировала новую часть платформера Ratchet & Clank. Как и новый Spider Man, игра Ratchet & Clank Rift Apart станет эксклюзивом PlayStation 5, а благодаря сверхбыстрому накопителю SSD, персонажи в игре смогут мгновенно путешествовать между мирами.

Трейлер Ratchet & Clank Rift Apart

Одним из самых ожидаемых анонсов стала презентация сиквела Horizon Zero Dawn – Horizon Forbbiden West. Вторая часть продолжит историю главной героини Элой.

Трейлер Horizon Forbbiden West

Одним из приятных сюрпризов на презентации стал анонс ремейка культовой Demon's Souls. Пользователи получат новый Fractured Mode и два режима игры.

Трейлер Demon's Souls

Также на презентации Future of Gaming компания Sony анонсировала новую часть легендарного гоночного симулятора Gran Turismo 7.

Трейлер Gran Turismo 7

Студия Square Enix презентовала многообещающий проект под рабочим названием Project Athia.

Трейлер Project Athia

Компания Housemarque показала интересный проект Returnal. Это триллер в футуристических декорациях с постоянно меняющимся миром. Главная героиня игры застряла в своеобразной временной петле.

Трейлер Returnal

Студия Arkane показала свою игру про временные петли – Deathloop. По сюжету, главный герой пытается сбежать с райского острова, но не может, поскольку попал во временную петлю. Он вынужден проживать один и тот же день снова и снова. Чтобы спастись, ему нужно уничтожить восемь целей, включая главную соперницу. Но для победы герою придется неоднократно умереть.

Трейлер Deathloop

Кроме того, на стриме была анонсирована новая игра из серии LittleBigPlanet – платформер Sackboy: A Big Adventure. Главным героем игры снова станет вязаный человечек – Сэкбой.

Трейлер Sackboy: A Big Adventure

Следующей игрой стал аркадный гоночный симулятор Destruction Allstars. Здесь игроки будут сражаться друг с другом на аренах. Помимо безумных поездок на автомобилях, пользователи смогут бегать по локациям.

Трейлер Destruction Allstars

Разработчик Синдзи Миками показал геймплей мистического экшена от первого лица – GhostWire: Tokyo.

Трейлер GhostWire: Tokyo

На PlayStation 5 также выйдет приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits. Она расскажет о молодой девушке, которая хочет освободить лес от скверны.

Трейлер Kena: Bridge of Spirits

Также на новую консоль от Sony выйдет Resident Evil Village – восьмая часть легендарного хоррора. В игре будут оборотни, Крис Редфилд и много безумия.

Трейлер Resident Evil Village

Ознакомиться с полным списком показанных игр и посмотреть всю трансляцию Future of Gaming можно на нашем сайте.

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