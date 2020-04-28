Bethesda пожертвуют миллион долларов на борьбу с коронавирусом
Издатель Bethesda Softworks совместно с компанией ZeniMax Media пожертвуют миллион долларов на борьбу с пандемией COVID-19.
Об этом компания Bethesda сообщила на своем официальном сайте.
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Согласно сообщению издателя, 500 тысяч долларов будут направлены в благотворительную организацию Direct Relief, которая непосредственно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, а также предоставляет средства индивидуальной защиты работникам здравоохранения.
Еще 250 тысяч долларов издательство направит в международную организацию ЮНИСЕФ. А оставшиеся средства будут распределены между организациями тех регионов, где расположены студии и офисы компании.
Кроме того, Bethesda предложила геймерам присоединиться к борьбе с коронавирусом. Во время прямых эфиров на официальном канале компании на Twitch зрители смогут жертвовать свои средства, которые также будут направлены в благотворительные организации.
Напомним, ранее деньги на борьбу с COVID-19 пожертвовали Sony, Riot Games, Rockstar Games, CD Projekt RED и другие игровые компании.