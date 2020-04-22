Xiaomi, Samsung или Realme. Какой смартфон выбрать для игр во время карантина

При выборе геймерского смартфона знающие люди сразу посоветуют взять какой-нибудь Asus ROG Phone, Razer Phone 2 или Nubia Red Magic 3. Чтобы с кулерами, водяным охлаждением и дополнительной периферией. Вот только стоить такой гаджет будет столько, что дешевле взять PS4, а на сдачу еще пару игр докупить. Тем более, что у нас в стране комбо – кризис и карантин. Это значит, что времени на поиграть много, а вот денег – не очень. Именно поэтому мы решили остановиться на среднем ценовом сегменте. Знакомьтесь, наши кандидаты: Redmi Note 8 Pro, Samsung M31, Realme 6 Pro, Xiaomi Note 10 и Samsung A51.

Смартфон – вещь многофункциональная. И пусть мы больше ориентируемся на игровые возможности этих девайсов, но не забываем и про остальные особенности устройств, включая дизайн, камеры и наличие сканера отпечатков пальцев – надо же защищать честно «задоначенные» игровые аккаунты. Ну, что ж, пора приступить к более тесному знакомству с гаджетами.

SAMSUNG GALAXY M31

На первый взгляд M31 больше похож на китайский клон «Самсунга». У него маркий пластиковый корпус с качелькой громкости и кнопкой включения на правой стороне. Спереди вырез-капля для фронтальной камеры, а также здоровенная борода внизу экрана. На тыльной стороне телефона в прямоугольном блоке расположились четыре камеры. Три в одном ряду, а четвертая, вместе со вспышкой – в другом. Одному богу маркетинга известно, зачем нужно было делать именно такой странный дизайн.

Дисплей у M31 – это яркий Super AMOLED с разрешением 2340 x 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Для игр то, что нужно. Единственный минус – рамка внизу экрана слишком уж толстая, как для современного девайса. Но этот недостаток легко компенсируется внушительным аккумулятором емкостью 6000 мА/ч.

Внизу смартфона расположился динамик, Type-C для зарядки и 3,5-мм разъем для наушников.

У смартфона 6 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128 ГБ с возможностью расширения с помощью каты microSD.

Оболочка

Работает Samsung M31 на базе операционной системы Android 10 с дополнением в виде фирменной оболочки OneUI 2.0. Она достаточно интуитивна и проста в использовании.

Камеры

У смартфона четыре камеры – основная на 64 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, макрообъектив на 5 Мп, а также вспомогательный модуль для определения глубины при создании портретных снимков. Фронтальная камера у смартфона на 32 Мп.

Защита данных

Samsung M31 получил емкостный сканер, который находится на тыльной стороне смартфона по соседству с блоком камер. Срабатывает он практически моментально. Вот только попасть в него не всегда получается. Но это, скорее, придирка пользователя, не привыкшего к подобному расположению сканера. Для таких привередливых господ есть функция распознавания лица. Надо сказать, что это не iPhone, который при настройке просит покрутить головой, чтобы тщательнее вас рассмотреть. M31 запоминает лицо буквально за несколько секунд, что вызывает большие сомнения относительно качества такой защиты данных. Но надо отдать должное, фотографией лица с другого смартфона M31 не обмануть. А сама разблокировка по лицу проходит очень быстро.

Производительность в играх

Сердцем смартфона выступает 8-ядерный процессор Exynos 9611, компанию которому составляет графическое ядро Mali-G72 MP3. Несмотря на то, что данный процессор принадлежит к среднеуровневым, в играх он себя проявляет достойно.

В Call of Duty Mobile на высоких настройках графики не было замечено никаких подвисаний или троттлинга. За час игры аккумулятор сел на 20% - не самый оптимистичный показатель. Но с такой емкостью это не проблема.

Результаты синтетических тестов:

AnTuTu – 196 722

Geekbench 5 – 347 single-core/1349 multi-core

Samsung M31 – это довольно неплохой вариант для гейминга. У него большой аккумулятор и яркий экран. Смартфон неплохо проявит себя на высоких настройках графики. Вот только ожидать максимальной производительности не стоит. Цена: 7 499 грн*.

SAMSUNG GALAXY A51

Корпус A51 сделан из пластика, но при этом телефон получил безрамочный Super AMOLED дисплей на 6,5 дюймов с разрешением 2400x1080. На тыльной стороне только блок камер. На правой грани смартфона кнопка включения и качелька громкости, а внизу: динамик, Type-C для зарядки и 3,5-мм разъем для наушников. Выглядит A51 минималистично и современно.

Как и у предыдущего аппарата, у A51 оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD. А вот аккумулятор поменьше – на 4000 мА/ч.

Оболочка

Работает Samsung A51 на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.0. Это весьма удобная оболочка, но, в сравнении с предыдущим аппаратом, есть некоторые различия. Самое неожиданное – это непривычный способ выключения. На телефонах любой марки мы привыкли, что при зажатии кнопки включения аппарат выключится. Но в A51 это не работает. Вместо выключения смартфон запустит фирменного виртуального ассистента Bixby. Это решение инженеров Samsung помогло избавиться от дополнительной физической кнопки на смартфоне, но добавило головной боли пользователю. Чтобы выключить устройство, вам придется зажать одновременно кнопку включения и нижнюю качельку громкости. Вряд ли вы будете часто включать и выключать телефон, но помнить об этом стоит.

Камеры

На задней стороне смартфона присутствует только блок камер. Основная с разрешением 48 Мп, широкоугольная на 12 Мп, макрообъектив на 5 Мп, а также датчик для изменения глубины резкости на 5 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп.

Защита данных

Сканер отпечатков у A51 спрятан под экраном. Он оптический и работает неважно. Срабатывает заметно медленнее емкостного сканера, а к тому же еще и весьма привередлив. Будете спешить или неровно поставите палец – в систему вас не пустят. Есть конечно и замена – распознавание лица. Срабатывает быстро, но может не узнать вас в солнцезащитных очках.

Производительность в играх

Samsung A51 по начинке похож на предыдущий аппарат, у него такой же 8-ядерный процессор Exynos 9611 с графическим ядром Mali-G72 MP3. Но интересно, что при этом в играх A51 чувствует себя немного хуже.

На высоких настройках графики в Call of Duty Mobile телефон стал быстро нагреваться, что ощущалось даже пальцами на экране. Из-за нагрева телефон подвисал и это пару раз приводило к смерти от пули вражеского снайпера. За час игры Samsung A51 потерял 18% заряда.

В интерфейсе A51 тоже иногда немного подвисает, особенно это заметно при переключении между приложениями. Странно, но в похожей по начинке модели M31 такой проблемы не наблюдалось.

Результатысинтетическихтестов:

AnTuTu – 191 317

Geekbench 5 – 336 single-core/1169 multi-core

Samsung A51 – это красивый аппарат для повседневных задач и съемки фото. Он будет хорош для нетребовательных приложений, но для мощных игр его брать не стоит. Он не лучшим образом проявляет себя на высоких настройках графики, а батареи на 4000 мА/ч вряд ли хватит на целый день истинному мобильному геймеру. Цена: 8 499 грн*.

XIAOMI MI NOTE 10

Mi Note 10 выглядит потрясающе. У него большой загнутый по краям AMOLED-дисплей на 6,47 дюйма с разрешением 2340x1080. Корпус модели выполнен из фрезерованного алюминия и покрыт сверху стеклом. Смотрится дорого-богато. Собственно, и стоит также немало. Это самый дорогой смартфон из нашего теста.

На правой стороне телефона расположились кнопка включения и качелька громкости. Внизу все стандартно – динамик, Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Телефон получил хороший аккумулятор на 5260 мА/ч, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности поставить micro SD-карту – что однозначно минус, учитывая тот факт, что фотографии будут занимать тут много места.

Оболочка

Из коробки Mi Note 10 работает под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена оболочка Xiaomi – MIUI 11. Опытным «сяомистам» будет здесь комфортно. А вот пользователи, привыкшие к более чистому Android или вообще к iOS, будут смущены наличием рекламы в системных приложениях. Рекламные объявления появляются, даже если открыть любую папку с приложениями – это явно не добавляет плюсов данному аппарату.

Камеры

У смартфона пять камер – главная на 108 Мп. Есть также ультраширокоугольный сенсор на 20 Мп, макрокамера на 2 Мп, короткофокусный телевик на 12 Пм, а также длиннофокусная телекамера на 5 Мп. Фронтальная камера у Mi Note 10, как и у предыдущих кандидатов – на 32 Мп. И если бы мы сравнивали смартфон по фотовозможностям, то он однозначно бы стал лидером. Но мы все-таки в игры собрали играть.

Защита данных

Mi Note 10 получил оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом дисплея. В идеальных условиях, без минусовой температуры на улице и с сухими пальцами, он срабатывает неплохо. Но все еще не так хорошо, как традиционные емкостные сканеры.

Производительность в играх

Xiaomi Mi Note 10 работает на базе чипсета Snapdragon 730G – геймерская версия процессора Snapdragon 730. У него более высокие частоты GPU, которые способствуют росту производительности на 15% и функция Jank Reducer, способная практически полностью убрать рывки в играх при 30fps.

А еще смартфон получил выделенный ЦАП Qualcomm WCD9375 (192kHz/24-bit). Так что порадует не только качеством звука в играх, но и станет любимчиком у меломанов.

Mi Note 10 прекрасно справляется с требовательными играми. Но есть подвох. В Call of Duty Mobile смартфон дал возможность выбрать очень высокие настройки графики. И сразу проявил себя с лучшей стороны. Картинка была детализированная, насыщенная и никаких проблем с производительностью. Но к концу первого часа игры ситуация изменилась. Mi Note 10 начал сильно нагреваться и периодически «лагать». Так что для длительных «каток» лучше снизить настройки графики с «очень высоких» на просто «высокие». А вот с автономностью телефон не подкачал. За час игры аккумулятор потерял только 16%.

Есть еще претензия к AMOLED-экрану. Он выдает яркие и насыщенные цвета. В главном меню или при просмотре фото – это скорее плюс. Пользователя сразу привлечет такая «богатая» картинка. Но вот в играх на долгие сессии рассчитывать не стоит. Глаза очень быстро начнут уставать. В настройках можно поставить теплую цветовую схему – она рекомендована, если собираетесь читать электронные книги. Но по факту теплая схема делает все желтым.

Результаты синтетических тестов:

AnTuTu – 264 913

Geekbench 5 – 540 single-core/1667 multi-core

Xiaomi Mi Note 10 прекрасный смартфон с отличными фотовозможностями и автономностью. Он позволит комфортно играть на высоких настройках графики, но споткнется на «ультра» настройках. К экрану тоже придется привыкать. Но это мелкие минусы в сравнении с его ценой. Выбирать такой смартфон стоит, если помимо игр вам важно еще и качество снимков. Цена: 12 999 грн*.

XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO

Redmi Note 8 Pro самый бюджетный вариант в нашем тесте, но далеко не самый слабый. Аппарат получил большой IPS-экран на 6,53 дюйма с разрешением 2340х1080 и вырезом-каплей для фронтальной камеры. Корпус выполнен из пластика и покрыт стеклом. На правой грани телефона традиционные кнопки включения и громкости, а внизу – динамик, Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон получил 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ – встроенной. Благо в Note 8 Pro можно поставить карту microSD. Аккумулятор у телефона на 4500 мА/ч.

Оболочка

Redmi Note 8 Pro, как и предыдущий смартфон, работает под управлением Android 9, поверх которой установлена оболочка MIUI 11.

Камеры

Смартфон оснащен четырьмя камерами. Основная на 64 Мп, широкоугольная на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Еще одна вспомогательная камера на 2 Мп находится рядом со вспышкой. Фронтальная камера на 20 Мп.

Защита данных

Сканер отпечатков пальцев в Redmi Note 8 Pro емкостный и расположен на тыльной стороне смартфона ниже блока камер. Работает он отлично и к нему никаких претензий нет.

Производительность в играх

Redmi Note 8 Pro работает на процессоре MTK Helio G90T. Компания представляет смартфон, как мощный аппарат с игровым процессором на жидкостном охлаждении. Тут, конечно, диванные инженеры поперхнулись, услышав, что процессор от MediaTek – это игровое решение. Но Helio G90T – это прямой конкурент геймерского чипсета Snapdragon 730G. Хоть он и создан по 12-нанометровому техпроцессу против 8-нанометрового у Snapdragon 730G. То есть, Helio G90T может похвастаться неплохой производительностью, но при этом неважной энергоэффективностью.

В играх Redmi Note 8 Pro проявил себя великолепно. На очень высоких настройках графики телефон не «заикался» и не тормозил, даже спустя час игры в Call of Duty Mobile. Хотя стоит признать, что нагрелся Note 8 Pro ощутимо. В целом же за час в игре аккумулятор смартфона сел на 26% - это весьма много. Однако стоит отметить, что Note 8 Pro самый доступный из всех устройств в нашем тесте, а потому нужно учитывать, что за мощную начинку и маленькую цену придется пожертвовать автономностью.

Еще один субъективный плюс – IPS-экран. После «амоледов» он, как бальзам на душу. У Redmi Note 8 Pro нет сумасшедшей яркости и перенасыщенности цветов, так что после долгих игровых сессий глаза не вытекают.

Результатысинтетическихтестов:

AnTuTu – 287 726

Geekbench 5 – 489 single-core/1615 multi-core

Redmi Note 8 Pro – это тот пример сочетания цены и качества, о котором так любят говорить поклонники Xiaomi. За доступную цену он предлагает хорошее геймерское решение. Конечно, при этом придется мириться с прожорливостью смартфона и небольшим объемом встроенной памяти. Цена: 6 499 грн*.

REALME 6 PRO

Марка Realme сравнительно недавно пришла в Украину. А модель 6 Pro – и вовсе новинка. Аппарат получил большой IPS-экран на 6,6 дюймов с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления картинки 90 Гц.

Корпус выполнен из пластика и стекла с ярким переливающимся узором в виде молнии на задней панели. На правой грани устройства расположилась кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Кнопки громкости при этом находятся на левой грани смартфона. На нижней части аппарата без сюрпризов – динамик, Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

У телефона 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А также аккумулятор на 4300 мА/ч.

Оболочка

Realme 6 Pro работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Она не особо перегружена и, по субъективным ощущениям, удобнее, чем оболочка MIUI. В меню все работает плавно и без рывков, а главное – нет рекламы.

Камеры

На тыльной стороне устройства расположился вертикальный модуль на 4 камеры. Основная на 64 Мп, телевик на 12 Мп, ультраширокоугольная на 8 Мп, а также камера для макросъемки на 2 Мп. А еще есть двойная фронтальная камера с основным модулем на 16 Мп для одиноких селфи и с широкоугольным модулем на 8 Мп – для групповых снимков.

Защита данных

Realme 6 Pro получил сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения. Это одно из самых удобных расположений. И работает сканер отменно. Чтобы разблокировать смартфон не нужно даже нажимать на кнопку, достаточно просто прикоснуться пальцем.

Производительность в играх

Сердцем этого смартфона стал усовершенствованный 8-ядерный процессор Snapdragon 720G с графическим ядром Adreno 618. Этот чип сделан с использованием 8-нм техпроцесса, что делает его более мощным и эффективным, и способным соперничать с Helio G90T и Snapdragon 730G.

В играх Realme 6 Pro оставил после себя хорошие впечатления, хотя и с некоторыми оговорками. Вначале никаких проблем с производительностью не наблюдалось. Call of Duty Mobile работал плавно и без лагов.

Но спустя полчаса телефон стал нагреваться и повел себя подозрительно. В одном из матчей картинка начала идти рывками. Бывало, бежишь по узкой улочке и внезапно оказываешься в соседнем доме, где притаился соперник. Очень обескураживает. Но такая проблема случилась только один раз, возможно, пенять стоит на интернет-соединение. Потому что в дальнейшем Realme 6 Pro не подводил. И это на очень высоких настройках графики. За час игры в Call of Duty Mobile аккумулятор потерял 17%, что вполне неплохо.

Результатысинтетическихтестов:

AnTuTu – 281 827

Geekbench 5 – 566 single-core/1695 multi-core

Realme 6 Pro – это хороший геймерский смартфон по весьма разумной цене. У него нет проблем с производительностью и, при сравнительно небольшом аккумуляторе, он может похвастаться достойной автономностью. У 6 Pro удобная оболочка, громкий динамик и приятный внешний вид. Цена: 8 999 грн*.

Итог

Мы не станем советовать какую-то конкретную модель. Учитывая, что это смартфоны среднего ценового сегмента, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. А у каждого пользователя – свои требования к смартфону. Нам же больше всего понравились Redmi Note 8 Pro и Realme 6 Pro. Играть на них было комфортнее всего. А какой смартфон больше всего понравился вам? Поделитесь в комментариях.

*Цены на смартфоны указаны с учетом стоимости в сети Цитрус, которая предоставила технику УНИАН для тест-драйва.

Не скучайте на карантине!

Сергей Коршунов