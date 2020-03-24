В Uplay началась раздача игры Child of Light

Атмосферный платформер можно бесплатно забрать до 28 марта.

В онлайн-магазине Uplay стартовала раздача платформера Child of Light. Игру можно будет получить бесплатно до 28 марта.

Трейлер Child of Light

О чем Child of Light

Child of Light – это двухмерный платформер с элементами RPG и пошаговыми боями. Игра рассказывает про юную принцессу Аврору, которая страдает физическим недугом, из-за чего много спит. Однажды девочка просыпает в волшебном королевстве под названием Лемурия. Принцесса встречает светлячка, который приводит ее к Лесной Фее, плененной в витраже. После освобождения фея рассказывает, что темная королева Умбра похитила солнце и луну Лемурии. Юной Авроре предстоит спасти королевство и отыскать путь домой.

Child of Light вышла в 2014 году и была тепло принята игроками и критиками.

Получить ПК-версию игры можно здесь.