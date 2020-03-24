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В Uplay началась раздача игры Child of Light

16:42, 24 марта 2020
Игры
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Child of Light / ign.com

Трейлер Child of Light

О чем Child of Light

Child of Light – это двухмерный платформер с элементами RPG и пошаговыми боями. Игра рассказывает про юную принцессу Аврору, которая страдает физическим недугом, из-за чего много спит. Однажды девочка просыпает в волшебном королевстве под названием Лемурия. Принцесса встречает светлячка, который приводит ее к Лесной Фее, плененной в витраже. После освобождения фея рассказывает, что темная королева Умбра похитила солнце и луну Лемурии. Юной Авроре предстоит спасти королевство и отыскать путь домой.

Child of Light вышла в 2014 году и была тепло принята игроками и критиками.

Получить ПК-версию игры можно здесь.

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