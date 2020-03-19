В Epic Games Store можно бесплатно получить Watch Dogs и The Stanley Parable

Приключенческий экшн и уникальную головоломку можно забрать до 26 марта.

Сегодня в 18:00, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно будет получить бесплатно две игры: Watch Dogs и The Stanley Parable. Раздача будет продолжаться до 26 марта.

Трейлер Watch Dogs

Чтотакое Watch Dogs

Watch Dogs – это приключенческий экшн от студии Ubisoft. Действие игры разворачивается в Чикаго. По сюжету – это один из многих городов, который использует операционную систему "ctOS". Система контролирует каждую часть города и содержит информацию обо всех его жителях. Главный герой – хакер Эйден Пирс с помощью взлома этой системы может обесточивать целый районы, менять сигналы светофоров, а также получать доступ к любым интересующим его данным. Благодаря своим умениям Эйден пытается найти людей, которые уничтожили все, что ему дорого, и отомстить им.

Второй игрой в раздаче от EGS стала The Stanley Parable.

Трейлер TheStanleyParable

Чтотакое The Stanley Parable

The Stanley Parable – это сюрреалистическая головоломка, которая разрабатывалась как модификация для Half-Life 2, а потом переросла в самостоятельный проект. Игра рассказывает о Стэнли – офисном работнике, который день за днем, месяц за месяцем сидит за столом, выполняя поручения с экрана монитора. Но однажды все меняется. Экран компьютера гаснет, а коридоры офиса пустеют. Стэнли пытается выяснить что случилось, и его поиски приводят к неожиданным ответам.

Сюжет игры развивается нелинейным образом, и в зависимости от сделанного выбора, пользователя ждет несколько концовок. Все действия игрока комментирует рассказчик.

The Stanley Parable была тепло принята критиками и получила множество наград.

Получить обе игры бесплатно можно на сайте Epic Games Store.

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