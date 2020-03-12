Как весело провести время, несмотря на карантин: топ-7 лучших настольных игр

Карантин в Украине - это веская причина остаться дома и выбрать для себя более спокойные способы проведения досуга. Рекомендуем обратить свое внимание на настольные игры.

Известную пословицу "Нет худа без добра" в какой-то мере можно применить к введению ограничительных мер в Украине из-за угрозы коронавируса. С одной стороны из-за карантина могли нарушиться ваши планы по походу на концерт или в кино, а с другой - появился веский повод остаться дома и провести время в кругу близких и друзей.

УНИАН побеспокоился о вашем досуге и подготовил подборку лучших настольных игр, чтобы вам точно не пришлось скучать в четырех стенах.

Пандемия

Итак, первой хотелось бы назвать, пожалуй, самую актуальную на данный момент игру.

Читайте такжеЧто делать во время карантина: топ-6 новых крутых сериалов на NetflixНастольная игра, которая стала настоящей сенсацией в мире и получила множество наград, в том числе Origins Awards, и была номинирована на International Gamers Award.

Задача игроков - остановить распространение 4 опасных заболеваний и разработать вакцину. Для достижения этой цели участники тесно сотрудничают между собой и борются против игровых механизмов. У каждого есть своя роль.

Механика игры основана на картах с двумя бревнами. Первая - содержит карты, показывающие, в каком городе существует эпидемическая угроза. Вторая колода - карточки для игроков. Каждая из них представляет город. Ее цвет соответствует одной болезни. Сбор пяти карт одной масти одним игроком позволяет разработать вакцину, которая полностью устранит болезни. Игра закончится, когда будут разработаны вакцины от всех четырех заболеваний.

"7 чудес"

Выпущенная в 2010 году Repos Production в Англии и издателем Kappa в Греции. Ее автором является Антуан Баузе. В 2011 году игра получила премию Deutscher Spiele Preis в номинации «Наиболее популярные настольные игры мира для всей семьи». Игра разделена на 3 суток, в течение которых участники покупают дома, которые позволяют развить чудо света, которым они управляют.

Каждая последующая эпоха дает возможность строить лучшие локации, чтобы получить бонус. В течение каждого хода игрок выбирает одну из доступных карт, вводит их в игру, а затем передает свои карты игроку, который сидит рядом с ним. Карты доступны на ротационной основе для всех игроков. Тот, кто набирает наибольшее количество очков после третьей эпохи, выигрывает.

"Каркассон"

Каждый, кто знает, как играть в настольные игры, без сомнения, любит эту игру.

Читайте такжеЧем занять себя во время карантина: подборка пяти лучших книг-бестселлеров 2020 годаЭту стратегическую настольную игру для 2-6 человек разработал Клаус-Юрген Вреде. В 2000 году она вышла в Германии и в США. В 2001 году она была удостоена звания «Игра года» в Германии.

Игроки создают доску, добавляя плитки с областью, которая может стать ее собственностью. Строят дороги, города, реки, луга, башни, рынки и укрепляют стены. Зарабатывают очки и отмечают свои достижения деревянными фигурами для каждой завершенной области. Они побеждают своих противников, захватывая объекты других игроков, объединяя плитки в один общий город. Блокируя ход противника, они захватывают его город. Когда все плитки изложены, по набранным очкам определяют победителя. В дополнение к увлекательному процессу, который учит стратегическому планированию каждого своего хода и прогноза ходов противника, игра объединяет и вызывает неописуемый восторг у всех участников, независимо от пола и возраста.

"Детектор правды"

Одна из наиболее классических настольных игр, имеющая множество вариаций. Учитывая некоторые вопросы личного характера, игра имеет пометку 18+.

Правила «Детектора правды» можно объяснить за полминуты. Один из игроков берёт карточку, зачитывает вопрос. Все присутствующие отвечают «да» или «нет», бросая в мешочек цветной кубик (всё анонимно!) Затем каждый пытается угадать, сколько игроков дали положительный ответ. Наконец, кубики высыпают из мешочка, и все видят, сколько собравшихся ответили положительно. Именно этот момент самый волнующий.

"Gloomhaven. Мрачная гавань"

Фэнтезийный данжен кроулер без кубиков с боями-головоломками на картах и механикой наследия. Базовая игра рассчитана на 400 часов игрового времени. В коробке десятки приключений, множество героев, сотни врагов и две тысячи карт.

"Монополия"

Не упомянуть мастодонта среди настольных игр в данном рейтинге будет преступлением. Репутация "Монополии" как "самой-самой" непоколебима вот уже несколько десятилетий. Ее одинаково любят как дети, так и взрослые. Причина – в построении особых взаимоотношений между игроками. Дух соперничества не только разъединяет людей, но и сплачивает их вместе – например, за любимым развлечением. В монополии Winning Moves 'Monopoly - Friends' вам предстоит покупать и продавать, инвестировать и привлекать инвестиции, разделять и властвовать – азартное занятие для всей

"Мафия"

Читайте такжеИгровую выставку E3 2020 отменили официальноНу, и еще одна неувядающая классика в нашем рейтинге. Правила настольной игры «Мафия» известны всем. Город засыпает, просыпается мафия. Мирных жителей убивают, детектив ищет виновных.

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.