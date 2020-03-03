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Зрители в США больше всего хотят видеть экранизации игр Mario и Pac-Mac

18:12, 03 марта 2020
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Pac-Man в фильме "Пиксели" / twitter.com

Соответствующий опрос провело издание The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что в Голливуде снова проснулся интерес к фильмам по играм. Недавно вышел "Соник", снятый по серии игр Sonic the Hedgehog и сериал "Ведьмак" от Netflix. А скоро выйдет сериал по Halo от канала Showtime и экранизация игры Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом. В The Hollywood Reporter заинтересовались, какие еще экранизации игр хотели бы видеть американские зрители.

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По результатам проведенного опроса среди 2200 человек оказалось, что больше всего хотят увидеть фильм по игре Super Mario Bros. За эту картину было отдано 44% голосов. И это несмотря на то, что такая экранизация уже выходила в 1993 году. Фильм с Бобом Хоскинсом и Джоном Легуизамо с треском провалился в прокате, не сумев даже отбить производственный бюджет ленты.

В опросе лидирует Super Mario Bros / hollywoodreporter.com

На втором месте в списке самых желанных экранизаций расположилась аркадная игра Pac-Man, а на третьем месте гонки Mario Kart.

Интересно, что абсолютно непригодная к экранизации игра Tetris смогла обойти в опросе такие хиты, как Red Dead Redemption, Halo и Final Fantasy.

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