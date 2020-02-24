Больше, чем просто игра. Рецензия на Dreams

Неделю назад, на PlayStation 4 вышла игра Dreams от британской студии Media Molecule. Как и прочие проекты разработчиков – Dreams является эксклюзивом для PS4. И это очень необычная игра, даже по меркам Media Molecule.

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Студия известна в первую очередь своей игрой LittleBigPlanet. Главный герой игры – Сэкбой, вообще стал одним из маскотов PlayStation 3. По сути LittleBigPlanet, как и вторая часть, была гибридом платформера, головоломки и редактора уровней. Обе части стали очень успешны и третью доверили делать другой студиии – Sumo Digital.

А вот Media Molecule в 2011 году взялась сразу за два новых проекта. Первым стала игра про бумажного человечка в бумажном мире – Tearaway. Она вышла в 2013 году на PS Vita. А в 2015 ее в виде расширенного ремейка выпустили на PS4.

Все это время студия параллельно работала и над второй игрой. Ее создание растянулось почти на 8 лет. За это время разработчики собрали все что не могли реализовать в LittleBigPlanet, усовершенствовали и сделали один из самых необычных эксклюзивов для PlayStation.

Первое, что вам нужно сделать в Dreams – это выбрать своего чертенка. Это такой виртуальный спутник, который будет сопровождать вас как во время игры, так и во время создания собственных «грез». К слову, в локализации игру перевели как «Грезы».

Трейлер Dreams

Как только вы пройдете краткое обучение, вам предложат выбор: серфить по чужим «грезам» или создать свои. Рекомендуем для начала выбрать первый вариант. Во-первых, вы сможете не только ознакомиться с творениями игроков, но и с игрой от самой студии Media Molecule. А во-вторых, по ходу прохождения игры вы получите различные компоненты, которые потом сможете использовать при создании своих проектов – это могут быть предметы, музыка, визуальные эффекты и прочее. Но сначала об играх.

Грезы Арта и других игроков

Самая популярная на данный момент игра в Dreams (судя ко количеству лайков) – это «Грезы Арта» - ее сделала Media Molecule. В ней рассказывается незамысловатая, но душевная история джазового музыканта по имени Арт, который из-за внутренних сомнений и скверного характера бросил группу. Арт впадает в депрессию, вспоминает свою жизнь и ему снятся любимые в детстве игрушки. А еще во снах его не покидает чувство опасности и преследует огромный ворон по имени Шилоклюв. Этот ворон похитил самую любимую игрушку Арта – дракона Лэнсвинга. Остальным игрушкам придется отправится на поиски и спасение дракона. По сути, тут намешаны разные жанры, от экшена и платформера, до адвенчуры и даже сюжетной драмы, где Арту придется победить своих внутренних демонов (или воронов, если уж быть точным) и снова воссоединиться с группой.

В снах Арта нам предстоит побывать в разных локациях и управлять различными персонажами с уникальными способностями. Где-то даже придется комбинировать умения героев. Так, к примеру игрушка Френсис может лупить молотком и разрушать препятствия, а Фокси – метко стрелять. Они бегают вместе и периодически нужно переключаться с одного персонажа на другого, чтобы решить очередную головоломку и преодолеть препятствие на пути.

Есть во снах Арта и неигровые персонажи, но тоже весьма колоритные. К примеру, усатый синекожий проводник. Он по ходу игры выступает в разных амплуа. Усач запомнится вам благодаря сумасшедшим песням. «Чеканная монета» тут и рядом не стояла. Может спеть кантри под банджо на вокзале или зачитать реп на входе в клуб. Причем как в русской, так и в английской озвучке эти песни звучат нелепо. Но это только придает персонажу своеобразный шарм.

Выглядят «Грезы Арта» отлично. Местами нарочито нереалистично, к примеру, главный герой и другие люди будто вылеплены из гипса или пластилина, что придает игре собственный стиль. Еще стоит упомянуть о звуковых эффектах о музыке. Она здесь просто великолепна. Заглавная тема из «Грез Арта» надолго засядет у вас в голове.

Разработчики с самого начала говорят, что «Грезы Арта» полностью созданы в Dreams, чтобы игроки могли увидеть, что можно сделать с помощью предоставленных инструментов. И это самая главная особенность игры.

Также вы можете оценить, что уже удалось сделать другим игрокам. Разработчики поступили хитро. В прошлом году они запустили Creator Early Access – ограниченный ранний доступ, в котором практически за год до релиза пользователи начали создавать различные игры. Поэтому, на момент выхода Dreams в ней уже был большой выбор разнообразных проектов – от фэнтезийного экшена до космических симуляторов.

Примеры проектов, созданных в Dreams:

Как научиться делать игры

Познакомившись с «Грезами Арта» или проектами других игроков, можно начать создавать собственные игры. И тут видно на что разработчики потратили столько лет. Ребята из Media Molecule создали настолько доступный инструментарий с максимально подробными объяснениями, что создать свою игру в Dreams сможет даже ребенок.

Начинается все с простых объяснений как пользоваться инструментами и работать с объектами в редакторе. В игровой форме вас учат основам: как передвинуть предмет, увеличить или уменьшить его, наклонить, перенести, скопировать. Потом вы пробуете из имеющегося арсенала предметов и объектов составить небольшую сцену. Использовать можно не только наработки авторов игры, но и объекты, созданные игроками. Правда нужно помнить, что в случае с использованием инструментов других игроков вы не сможете опубликовать игру как свою.

За первые полчаса мы сделали небольшой островок со старинными развалинами. Конечно это не вершина дизайнерского мастерства, но это же только начало. При первых попытках больше всего времени уходит на то, чтобы освоить управление: как приближать и отдалять камеру, как работать с объектами и тд. Стоит упомянуть, что тут есть несколько типов управления: с геймпада или же при помощи контроллера PS Move. Мы управляли с помощью геймпада. PS Move не получилось задействовать, так как для него нужна еще и PS Camera, которой у нас, к сожалению не оказалось. Но позже мы об этом пожалели.

На своем YouTube-канале разработчики демонстрируют, как работать в редакторе с помощью PS Move.

Дальше начинаются задания посложнее. Вам покажут, как создавать не только локации и предметы, но и персонажей, анимировать их, озвучивать, делать целые сцены, выставлять свет, визуальные эффекты вроде, ветра, тумана и многое другое. Всего в Dreams более 80-ти различных уроков и очень понятный и богатый инструментарий в редакторе. Но это еще не все. В главном меню вам предлагаются мастер-классы по созданию игр. Это просто неслыханно! По сути, за небольшую плату (Dreams в Украине стоит 1049 грн, дешевле чем стандартная AAA-игра) вас обучают делать игры.

За один присест точно всего не освоишь. Благо свои наработки можно сохранять и при удобном случае возвращаться к ним, чтобы доделывать.

Вот разработчики показывают как собирали один из уровней для «Грез Арта»:

Готовые игры можно публиковать для общего пользования, чтобы другие игроки могли оценить ваши творения. Кстати, создавать игры можно и вместе с друзьями. А еще есть конкурсы, в которых игроки могут принимать участие. В меню можно ставить лайки чужим проектам и посмотреть сколько человек прямо сейчас играет в определенную игру.

И еще одна немаловажная деталь. После релиза разработчики заявили, что работают над тем, чтобы лучшие игры, созданные пользователями в Dreams могли продаваться отдельно в PS Store, а их создатели могли бы получать процент от продаж. «Среди работ уже есть такие, которые близки к тому, чтобы быть достойными выхода в PS Store. Я уверен, что это, так или иначе произойдет», - рассказал в интервью порталу VGC сооснователь и креативный директор Media Molecule Марк Хили.

Как видите, Dreams – это больше, чем просто игра. Это целый мир для любителей творить. Настоящая социальная сеть для геймеров, где они могут не только играть во множество различных игр, но и создавать их сами. Куда ни глянь везде ощущается дух творчества, а в ваших руках богатый инструментарий для того, чтобы вы могли создавать что-то новое. Все зависит только от вашей фантазии.

Оценка УНИАН: 9/10

Сергей Коршунов