Пользователи смогут продавать игры, созданные в Dreams

Разработчики хотят, чтобы лучшие творения игроков продавались отдельно в PS Store.

Студия Media Molecule хочет, чтобы лучшие игры, созданные пользователями в Dreams подавались отдельно в PS Store

Об этом в интервью порталу VGC заявил сооснователь и креативный директор Media Molecule Марк Хили: «Мы должны отбирать лучший контент и выпускать его как отдельный продукт в PS Store. Из этого выйдет отличная история, которая покажет, как наше сообщество смогло развиться за такой короткий промежуток времени. Среди работ уже есть такие, которые близки к тому, чтобы быть достойными выхода в PS Store. Я уверен, что это, так или иначе произойдет».

Трейлер Dreams

По словам Марка Хили, Sony уже рассматривает вопрос того, как пользователи смогут монетизировать игры, которые создали в Dreams. Однако механизм, который удовлетворит и пользователей, и студию пока еще не найден.

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«Это не так-то просто, потому что вы не захотите испортить чувство того, как люди делятся своими творениями и сотрудничают. Вы захотите сохранить дружескую обстановку, а деньги могут запросто повернуть все совсем в другую сторону», - отмечает Хили.

Главная проблема монетизации на данный момент заключается в самой концепции Dreams. На первый взгляд – это песочница с коротким сюжетом, который нужен, чтобы познакомить игроков с инструментарием. Основной же особенностью Dreams является внутриигровой редактор, благодаря которому пользователи сами смогут создавать целые игры абсолютно разных жанров – от мультяшных платформеров до космических симуляторов и шутеров от первого лица. В созданные игры могут сыграть другие владельцы Dreams.

Именно этот момент на сегодня является камнем преткновения. Ведь если все игры, созданные в Dreams доступны всем пользователям Dreams, то почему некоторые из них должны продаваться отдельно? С другой стороны, продажа лучших проектов подтолкнет игроков к созданию более креативного и качественного контента.

Вот несколько примеров проектов, которые создали игроки:

Напомним, Dreams вышла 14 февраля эксклюзивно для PlayStation 4. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 91 балл из 100 возможных от критиков, а также 9,1 - от игроков. В украинском PS Store ее можно приобрести за 1049 грн.