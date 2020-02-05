В Steam со скидками отдают Mortal Kombat XL и Red Dead Redemption 2

GTA 5 можно приобрести с 50-процентной скидкой.

В Steam началась большая распродажа со скидками до 80%.

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В акции участвуют более 900 игр, приобрести их со скидками можно до 7 февраля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений:

GTA 5 — 314 грн. (скидка 50%)

GTA 5: Premium Online Edition — 335 грн. (скидка 60%)

Red Dead Redemption 2 — 719 грн. (скидка 20%)

L.A. Noire Complete Edition — 116 грн. (скидка 70%)

Max Payne 3 Complete — 134 грн. (скидка 70%)

Mortal Kombat XL — 151 грн. (скидка 60%)

Half-Life: Alyx — 629 грн. (скидка 10%)

Daemon X Machina — 559 грн. (скидка 20%)

Street Fighter V — 180 грн. (скидка 60%)

Spyro: Reignited Trilogy — 574 грн. (скидка 50%).

Напомним, 5 февраля в PlayStation Store стартовала распродажа под названием «Выбор критиков». В рамках акции цены были снижены на 40 игр и комплектов.