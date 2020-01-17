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В Украине пройдет крупнейшая открытая киберспортивная лига по CS:GO – Logitech G National Cybersport League

18:29, 17 января 2020
Игры
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Финал турнира пройдет 11 апреля в Киеве / ncl.ua

Крупнейшая открытая киберспортивная лига Украины по Counter-Strike: Global Offensive – Logitech G National Cybersport League официально объявила о старте четвертого сезона.

В рамках Национальной Киберспортивной Лиги состоится 11 рейтинговых этапов, часть из которых пройдет в городах Украины, а остальные турниры пройдут онлайн. Финал пройдет 11 апреля в Киеве, где восемь сильнейших команд Украины на большой сцене разыграют призовой фонд 300 тысяч гривен и сразятся за кубок Чемпиона страны.

Распределение призового фонда:

  • Первое место — 150 000 грн
  • Второе место — 75 000 грн
  • Третье место — 37 500 грн
  • Четвертое место — 37 500 грн

Титульными партнерами выступят бренд Logitech G и компания Parimatch.

Представлять лигу и комментировать матчи будут звезды CS:GO и известные ведущие украинской CS:GO-сцены: Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.

Расписание рейтинговых турниров:

  • 18.01.2020 – NCL Online Minor
  • 25.01.2020 – NCL Dnipro Minor
  • 01.02.2020 – NCL Kyiv Major
  • 08.02.2020 – NCL Lutsk Minor
  • 15.02.2020 – NCL Odessa Minor
  • 22.02.2020 – NCL Dnipro Major
  • 29.02.2020 – NCL Kyiv Minor
  • 07.03.2020 – NCL Lutsk Minor
  • 14.03.2020 – NCL Online Minor
  • 21.03.2020 – NCL Odessa Minor
  • 28.03.2020 – NCL Kyiv Major
  • 11-12.04.2020 – NCL Grand Final

Регистрация на турниры уже открыта на официальном сайте лиги NCL.UA.

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