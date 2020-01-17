В Украине пройдет крупнейшая открытая киберспортивная лига по CS:GO – Logitech G National Cybersport League

Общий призовой фонд финала составит 300 тысяч гривен.

Крупнейшая открытая киберспортивная лига Украины по Counter-Strike: Global Offensive – Logitech G National Cybersport League официально объявила о старте четвертого сезона.

В рамках Национальной Киберспортивной Лиги состоится 11 рейтинговых этапов, часть из которых пройдет в городах Украины, а остальные турниры пройдут онлайн. Финал пройдет 11 апреля в Киеве, где восемь сильнейших команд Украины на большой сцене разыграют призовой фонд 300 тысяч гривен и сразятся за кубок Чемпиона страны.

Распределение призового фонда:

Первое место — 150 000 грн

Второе место — 75 000 грн

Третье место — 37 500 грн

Четвертое место — 37 500 грн

Титульными партнерами выступят бренд Logitech G и компания Parimatch.

Представлять лигу и комментировать матчи будут звезды CS:GO и известные ведущие украинской CS:GO-сцены: Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.

Расписание рейтинговых турниров:

18.01.2020 – NCL Online Minor

25.01.2020 – NCL Dnipro Minor

01.02.2020 – NCL Kyiv Major

08.02.2020 – NCL Lutsk Minor

15.02.2020 – NCL Odessa Minor

22.02.2020 – NCL Dnipro Major

29.02.2020 – NCL Kyiv Minor

07.03.2020 – NCL Lutsk Minor

14.03.2020 – NCL Online Minor

21.03.2020 – NCL Odessa Minor

28.03.2020 – NCL Kyiv Major

11-12.04.2020 – NCL Grand Final

Регистрация на турниры уже открыта на официальном сайте лиги NCL.UA.