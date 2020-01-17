В Украине пройдет крупнейшая открытая киберспортивная лига по CS:GO – Logitech G National Cybersport League
Крупнейшая открытая киберспортивная лига Украины по Counter-Strike: Global Offensive – Logitech G National Cybersport League официально объявила о старте четвертого сезона.
В рамках Национальной Киберспортивной Лиги состоится 11 рейтинговых этапов, часть из которых пройдет в городах Украины, а остальные турниры пройдут онлайн. Финал пройдет 11 апреля в Киеве, где восемь сильнейших команд Украины на большой сцене разыграют призовой фонд 300 тысяч гривен и сразятся за кубок Чемпиона страны.
Распределение призового фонда:
- Первое место — 150 000 грн
- Второе место — 75 000 грн
- Третье место — 37 500 грн
- Четвертое место — 37 500 грн
Титульными партнерами выступят бренд Logitech G и компания Parimatch.
Представлять лигу и комментировать матчи будут звезды CS:GO и известные ведущие украинской CS:GO-сцены: Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.
Расписание рейтинговых турниров:
- 18.01.2020 – NCL Online Minor
- 25.01.2020 – NCL Dnipro Minor
- 01.02.2020 – NCL Kyiv Major
- 08.02.2020 – NCL Lutsk Minor
- 15.02.2020 – NCL Odessa Minor
- 22.02.2020 – NCL Dnipro Major
- 29.02.2020 – NCL Kyiv Minor
- 07.03.2020 – NCL Lutsk Minor
- 14.03.2020 – NCL Online Minor
- 21.03.2020 – NCL Odessa Minor
- 28.03.2020 – NCL Kyiv Major
- 11-12.04.2020 – NCL Grand Final
Регистрация на турниры уже открыта на официальном сайте лиги NCL.UA.