GTA 6 может выйти осенью 2021 году

Инсайдер назвал примерную дату выхода следующей игры от Rockstar.

Студия Rockstar Games может выпустить шестую часть игры GTA осенью 2021 года. Об этом на своей странице в Twitter рассказал инсайдер под ником PSErebus.

Инсайдер PSErebus известен тем, что еще до официального анонса от Sony правильно назвал точную дату выхода игры The Last of Us Part II. Однако его утверждения относительно выхода GTA 6 вызвали у пользователей сомнения.

«Я сомневаюсь в этом, но я хочу оказаться неправым», - написал Chris.

«Конечно. Но потом они отложат релиз до лета 2022 года, а потом перенесут на зиму 2022 года», - иронично отметил SteveCooper.

«Очевидно, что ты не знаешь точно, а просто догадываешься. Ведь в 2020 году точно не будет релиза, потому что слишком рано. И поэтому 2021 год является наиболее вероятным», - написал Teo Haisan.

В свою очередь компания Rockstar никак не комментировала эту информацию.

Напомним, предыдущая, пятая часть GTA с бюджетом $256 млн вышла осенью 2013 года на консоли PS3 и Xbox 360 и в первый день продаж заработала свыше $800 млн. Спустя год игра добралась до приставок PS4 и Xbox One, а еще через год состоялся ее релиз на ПК. За время с момента выхода GTA 5 заработала $6 млрд, став самой прибыльной развлекательной франшизой в истории.