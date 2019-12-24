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GTA 6 может выйти осенью 2021 году

17:21, 24 декабря 2019
Игры
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Новая часть GTA может выйти через два года / скриншот

Инсайдер PSErebus известен тем, что еще до официального анонса от Sony правильно назвал точную дату выхода игры The Last of Us Part II. Однако его утверждения относительно выхода GTA 6 вызвали у пользователей сомнения.

«Я сомневаюсь в этом, но я хочу оказаться неправым», -  написал Chris.

«Конечно. Но потом они отложат релиз до лета 2022 года, а потом перенесут на зиму 2022 года», - иронично отметил SteveCooper.

«Очевидно, что ты не знаешь точно, а просто догадываешься. Ведь в 2020 году точно не будет релиза, потому что слишком рано. И поэтому 2021 год является наиболее вероятным», - написал Teo Haisan.

В свою очередь компания Rockstar никак не комментировала эту информацию.

Напомним, предыдущая, пятая часть GTA с бюджетом $256 млн вышла осенью 2013 года на консоли PS3 и Xbox 360 и в первый день продаж заработала свыше $800 млн. Спустя год игра добралась до приставок PS4 и Xbox One, а еще через год состоялся ее релиз на ПК. За время с момента выхода GTA 5 заработала $6 млрд, став самой прибыльной развлекательной франшизой в истории.

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