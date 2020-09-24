Депутат Гостомельского поселкового совета Юрий Марчук стал кандидатом на должность председателя Гостомельской ОТГ от партии "Слуга народа".

Сергей Возный (на фото), который ранее рассматривался в качестве претендента на эту должность от "Слуги народа", не прошел проверку. Об этом сообщает KV, ссылаясь на сообщение пресс-службы партии "Слуга народа" в Киевской области.

"Юрий Марчук - депутат Гостомельского поселкового совета, где отстаивает интересы общины. В частности, известен тем, что вмешался и придал огласку коррупционным попыткам местной власти лишить ветеранов АТО возможности получить жилье, на которое они имели законное право", – сказано в сообщении.

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Команда Киевского областного штаба партии "Слуга народа" отказалась от сотрудничества с Сергеем Возным после того, как он не прошел проверку – в частности, возникли вопросы к происхождению миллионного состояния его семьи.

"Согласно декларации, Сергей Возный имеет значительно более скромные доходы. Несколько лет назад он вообще утверждал, что находится на иждивении жены, ведь его личный доход на тогдашней должности директора ООО "Экоэнергопром" составлял всего несколько тысяч гривень", – подчеркнули в партии.

Как сообщалось, председатель народный депутат и Киевской областной организации партии "Слуга Народа" Александр Дубинский заявил, что партия не будет привлекать к команде "одиозных чиновников и политиков", зато будет выставлять "честных и профессиональных людей, которые прошли отбор".

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Автор: УНИАН