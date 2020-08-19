Минздрав разработает рекомендации для безопасного проведения местных выборов

Соответствующие рекомендации необходимо передать ЦИК и на места.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения избирательного процесса в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

«Правительство уже сейчас начинает работу для того, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса», - отметил он.

По его словам, соответствующие рекомендации необходимо передать ЦИК и на места.

Местные выборы в Украине

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут «самыми политизированными» в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательным кодексом Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко