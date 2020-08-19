Минздрав разработает рекомендации для безопасного проведения местных выборов
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для безопасного проведения избирательного процесса в октябре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.
«Правительство уже сейчас начинает работу для того, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса», - отметил он.
По его словам, соответствующие рекомендации необходимо передать ЦИК и на места.
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Местные выборы в Украине
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут «самыми политизированными» в украинской истории.
- Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательным кодексом Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.
- Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.
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