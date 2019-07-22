На зарубежных округах лидирует "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - данные ЦИК
02:43, 22 июля 2019Выборы 2019
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За партию "Слуга народа" проголосовали - 29,33% избирателей, на втором месте "Европейская солидарность" - 28,27%.
На зарубежных округах "Европейская солидарность" на 1% отстает от "Слуги народа" / фото УНИАН
По результатам обработки 52,94% протоколов на всех зарубежных участках партия "Слуга народа" на 1,06 процента опережает "Европейскую солидарность".
За партию "Слуга народа" проголосовали - 29,33% избирателей, на втором месте "Европейская солидарность" - 28,27%, за ней следует "Голос" Вакарчука - 16,93%.
Как сообщает ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах мира лидирует партия Слуга народа: в Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызской Республике, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме.
Как сообщал УНИАН, ранее появились финальные данные Национального экзит-полла.
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