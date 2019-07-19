ЦИК отменила регистрацию кандидата от "Оппоплатформы" с рядом поддельных паспортов

По данным правоохранителей, Торнер является гражданином Молдовы, который находился в розыске правоохранительными органами этой страны за побег из мест заключения.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Торнера, включенного в избирательный список партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду, исключив его из указанного избирательного списка.

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Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Как отмечается, 12 июля компетентными органами ЦИК было сообщено о возможном незаконном оформлении кандидатом Торнером ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконном пребывании в гражданстве Украины.

На письма ЦИК от 17 июля и от 18 июля относительно оснований документирования паспортами гражданина Украины и наличия оснований приобретения гражданства Украины Торнером (Мальченко, Грозным) Дмитрием Григорьевичем пришел ответ Государственной миграционной службы. В ГМС сообщили, что по результатам служебных проверок оснований оформления ряда паспортов гражданина Украины, указанные документы признаны оформленными с нарушением требований законодательства и являются недействительными и подлежат изъятию и уничтожению. Отмечается, что с заявлением о приобретении гражданства Украины в установленном порядке Торнер (Мальченко, Грозный) Дмитрий Григорьевич в ГМС не обращался.

В свою очередь, на запросы Комиссии от 18 июля о предоставлении сведений о документировании паспортом гражданина Украины для выезда за границу кандидата Торнера, а также о наличии у него гражданства Украины ГМС сообщила, что по имеющимся данным ЕИАС управления миграционными процессами Торнер (предыдущие фамилии - Мальченко, Грозный ) Дмитрий Григорьевич, 28 августа 1980 года рождения, был документирован соответствующими паспортами гражданина Украины для выезда за границу, которые на сегодняшний день являются недействительными, в частности паспорт гражданина Украины для выезда за границу, выданный 7 июня 2019 года, согласно заключению служебной проверки признан недействительным и подлежащим изъятию.

Также, добавили в ЦИК, Государственная миграционная служба отметила, что, по имеющимся учетам территориальных органов, Торнер по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет.

«Указанное свидетельствует, что Торнер Д. не является гражданином Украины, а следовательно, им не соблюдены требования, установленные частью второй статьи 76 Конституции Украины, частью первой статьи 9 избирательного закона», - говорится в сообщении.

Учитывая указанное, Комиссия приняла решение отменить регистрацию кандидата Торнера, исключив его из избирательного списка партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Арсен Аваков обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук отменить регистрацию кандидата в народные депутаты от списка политической партии «Оппозиционный блок - При жизни» Дмитрия Торнера.