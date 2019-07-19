От "Оппоплатформы" в Раду идет фигурант ряда уголовных дел и владелец 9 фейковых паспортов - СБУ

Правоохранителями установлено, что кандидат является гражданином Молдовы, имеет поддельные документы, находился в розыске правоохранительных органов этой страны за побег из мест заключения.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Арсен Аваков обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук с информацией относительно кандидата в народные депутаты от списка политической партии «Оппозиционный блок - За жизнь» Дмитрия Торнера, который является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал сведения о себе.

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Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Как отмечается, по материалам, собранным СБУ и МВД, Главным следственным управлением Национальной полиции 19 июля открыто два уголовных производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358 «Использование поддельных документов» и ч. 1 ст. 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы» Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляло незаконное пересечение государственной границы.

Согласно имеющейся информации, Дмитрий Торнер является гражданином Республики Молдова Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 1980 года рождения, находился в розыске правоохранительными органами этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (Побег из мест заключения) УК Республики Молдова.

18 июля по результатам проверки Государственной миграционной службой Украины законности процедуры оформления вышеуказанных паспортных документов все указанные паспорта гражданина Украины признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению. «Следовательно, Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается.

«Арсен Аваков и Иван Баканов призывают ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение, предусмотренное действующим законодательством Украины», - говорится в сообщении.