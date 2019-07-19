В ОПОРЕ напомнили избирателям, чего нельзя делать на участке

В день выборов и накануне запрещено проводить агитацию.

В Гражданской сети ОПОРА напомнили избирателям, чего не следует делать на участке.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская напомнила избирателям правила голосования на парламентских выборах.

Она заявила, что в день выборов и накануне запрещено проводить агитацию. Получить бюллетень можно только по собственному паспорту, никаких других документов, кроме временной справки, если утерян паспорт, использовать нельзя.

“Для избирателей главное - прийти на участок с паспортом. Также избирателям следует обратить внимание, чтобы за столом сидели рядом два члена комиссии, чтобы между ними была взаимная проверка о наличии избирателя в списке”, - сказала Айвазовская.

Также она напомнила, что в помещении для голосования никому нельзя агитировать, запрещено также вести фото - видеосъемки в кабинке для голосования, даже если избиратель фотографирует свой бюллетень, поскольку это расценивается как нарушение тайны голосования.