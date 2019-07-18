В Киеве проходит пресс-конференция о массовом подкупе избирателей на столичном округе № 217 (онлайн трансляция)

Во время пресс-конференции будет обнародовано обращение кандидата от "Слуги народа" по округу №217 в Киеве Марьяны Безуглой в правоохранительные органы.

В пресс-центре УНИАН 18 июля 2019 года проходит пресс-конференция на тему: "Массовый подкуп избирателей на одномандатном избирательном округе № 217 Киева.

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Ожидается, что в рамках мероприятия будут названы громкие фамилии, должности и предоставлены неопровержимые доказательства незаконных действий. Речь пойдет о материалах, которые распространяются в сети Интернет о незаконной сетке на ИО № 217 Киева. Реальны эти люди, актуальна ли данная информация? Как с этим бороться по закону?

Также во время пресс-конференции будет обнародовано обращение кандидата от "Слуги народа" по округу №217 в Киеве Марьяны Безуглой в правоохранительные органы.