Власть борется против Зе!Кандидата Артёма Дмитрука

Против кандидата в народные депутаты Артёма Дмитрука, который баллотируется по мажоритарному округу №133 Киевского района, ведется неправомерная пиар-кампания. Всеми возможными методами, власть пытается испортить агитпродукцию или запустить грязные слухи.

Об этом, заявил Артём Дмитрук на своей официальной странице в Facebook.

Дмитрук рассказывает, что каждый день их команда сталкивается с определенными трудностями. По его мнению, все это происходит из-за страха власти.

“Каждый день нам поступают звонки о том, что наши палатки уничтожены. Вижу, как сдирают рекламу. Борды в городе или испорчены, или нам вообще не дают их использовать. Все просто боятся, что мы победим”, - говорит кандидат.

Он уверен, объединившись, Зе!команда сможет очистить родной город и всю страну от продажных чиновников и потерявших совесть депутатов.

“Это наш общий шанс все исправить. Уверен в светлом будущем нашего государства и родного города – Одессы. Надеюсь, что сторонники наших взглядов нам в этом помогут. Мы должны быть едины, ведь только тогда мы по-настоящему сильны”, - резюмировал Дмитрук.

Напомним, что ежедневно кандидат в народные депутаты Артём Дмитрук проводит встречи с небезразличными жителями округа №133 Киевского района.