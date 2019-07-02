«Зрада»: в ЦИК возмутились судебными решениями по регистрации Шария и Клюева кандидатами в депутаты

ЦИК не имела иного выбора, кроме как зарегистрировать Клюева и Шария, отметила секретарь Комиссии.

В Центральной избирательной комиссии возмущены решениями Верховного суда относительно регистрации кандидатами в народные депутаты видеоблогера Анатолия Шария и бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации президента Андрея Клюева.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания ЦИК заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.

"Лично меня возмущает позиция отдельных судей по избирательным делам вообще, а в данном случае она, по моему мнению, граничит с правовым нигилизмом", - отметила она.

Секретарь ЦИК напомнила, что комиссия ранее отказала Клюеву и Шарию в регистрации кандидатами в народные депутаты на основании того, что оба в течение последних пяти лет не проживали в Украине.

По словам Бернацкой, при рассмотрении документов Клюева ЦИК обратилась во все государственные органы, чтобы подтвердить или опровергнуть факт его проживания в Украине в течение последних пяти лет.

"Генеральная прокуратура Украины предоставила нам обоснованный ответ по поводу того, что в рамках уголовного производства, которое она проводит, есть информация о том, что господин Клюев находится последние пять лет не на территории Украины.

В отношении господина Шария ЦИК на судебных заседаниях предоставляла даже протокол совещания ОБСЕ, на которой выступала жена господина Шария, которая заявляла публично, что они с семьей уже 7 лет не проживают на территории Украины, и таким образом подтверждала нашу позицию", - подчеркнула секретарь Центризбиркома.

Она также отметила, что, несмотря на доводы ЦИК, Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты.

"А Верховный суд обязал Центризбирком повторно рассмотреть соответствующие вопросы, но в своих решениях полностью уничтожил все те доказательства, которые мы использовали для обоснования наших постановлений об отказе, сказав, что письмо Генпрокуратуры и протокол совещания ОБСЕ - это не доказательства ...", - отметила Бернацкая.

Она подчеркнула, что ЦИК не имела никакого другого выбора, только как зарегистрировать Клюева и Шария кандидатами, ведь до выборов осталось 19 дней, и любые задержки с внесением поправок в бюллетени ставят под угрозу проведение голосования. Ведь полиграфкомбинат "Украина" не успел бы напечатать бюллетени.

"Верховный суд поставил в этих вопросах точку, уничтожив все наши доказательства. Мы не имеем никакого другого выхода, действуя в рамках действующего законодательства, только как регистрировать данных кандидатов. Я бы это назвала предательством. Это предательство всех тех ценностей, которые были защищены украинцами на Майдане. Это предательство базовых принципов демократии", - подытожила Бернацкая.

Соответствующую позицию секретаря комиссии поддержало большинство членов ЦИК, заявив об абсурдности таких решений Верховного суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича андрея Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблоггера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.