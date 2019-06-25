Партия "Слуга народа" представляет своих кандидатов на выборах в Раду (онлайн-трансляция)

Во время мероприятия кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" обнародуют основные пункты предвыборных программ и наметят стратегические приоритеты.

Политическая партия "Слуга народа" 25 июня 2019 года на пресс-конференции в УНИАН представляет кандидатов в народные депутаты Украины и поданных в ЦИК по одномандатным избирательным округам г. Киева кандидатов в народные депутаты.

Ожидается, что во время мероприятия кандидаты обнародуют основные пункты предвыборных программ и наметят стратегические приоритеты.

Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая после консультаций Зеленского с лидерами парламентских фракции было принято решение провести досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Часть народных депутатов обжаловали это решение в Конституционном суде Украины. Однако КСУ подтвердил законность проведения внеочередных выборов 21 июля 2019 года.