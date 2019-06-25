ЦИК не зарегистрировала Литвина и Шария кандидатами в нардепы

Всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 331 кандидата в народные депутаты Украины.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года видеоблогеру Анатолию Шарию и экс-главе Верховной Рады, действующему нардепу Владимиру Литвину.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по результатам очередного заседания 24 июня.

Анатолий Шарий был включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте такжеЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за нарушений

Также ЦИК отказала в регистрации 26 кандидатов в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения. В частности, не сможет баллотироваться и бывший председатель Верховной Рады, действующий народный депутат Владимир Литвин.

Всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 331 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – 1 507, выдвинутых политическими партиями – 824.

Ранее УНИАН сообщал, что ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого.