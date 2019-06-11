Конституционный Суд рассматривает дело о роспуске Рады (перерыв)

Возле Конституционного суда около сотни активистов требуют признать указ неконституционным.

Конституционный суд Украины начал рассмотрение вопроса о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, Большая палата КСУ начала слушание по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

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На заседание пришел президент Украины Владимир Зеленский. Это впервые в истории страны, когда президент принимает участие в заседании КС.

Перед зданием КСУ проходит митинг. Около сотни активистов требуют от суда признать указ президента Владимира Зеленского неконституционным.

КСУ объявил перерыв до 14.00.

Здание КСУ охраняют около сотни правоохранителей. Однако ситуация пока спокойная. Большая часть полицейских и нацгвардейцев находятся в автомобилях вблизи суда.

Владимир Зеленский выступил в КСУ и сразу ушел: "Чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие оказала влияние на судей и мое решение было принято под давлением".

После выступления ряда докладчиков суд удалился на перерыв до 11-45.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КСУ представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.