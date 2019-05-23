"Игра престолов" заканчивается, а наша продолжается: с завтрашнего дня в Украине начинается избирательная кампания

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, подчеркнув, что избирательный процесс является неотвратимым. «Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду «Игру престолов», а наш с вами продолжается», - отметила она во время брифинга.

Слипачук добавила, что ЦИК готова и способна выполнять функции по проведению внеочередных выборов.

"Официальная позиция ЦИК состоит в том, что сегодня, 23 мая, после опубликования закона о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК отдельного решения о его начале", - отметила Слипачук.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 22 мая председатель парламента Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу об обращении в Конституционный суд относительно конституционности указа президента о роспуске парламента. «Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу...», - сказал он.

Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу – документ опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер». Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк на своей странице в Facebook.