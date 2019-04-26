"Котлы и чудовищная коррупция": эксперт объяснил, почему военные не голосовали за Порошенко на выборах

Главнокомандующий не должен изображать из себя маршала, а должен передать талантливым генералам задачу ведения войны, заявил эксперт.

Самый большой удар по рейтингу Петра Порошенко в среде военнослужащих был нанесен коррупционными скандалами в сфере армии и ОПК, заявил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Об этом сообщает "Главред".

Читайте также"За Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки": Поярков жестко высказался об украинцах

"По рейтингу и репутации главнокомандующего Петра Порошенко очень ударили не те военные поражения, в которых он виновен: окружения, "котлы" и т.д., все это армия как-то "проглотила" с кровью и слезами. А та история, когда были пойманы генералы и полковники, ворующие горюче-смазочные материалы в армии, и их отпустили друзья президента на поруки. Плюс – история с Гладковскими. Это очень ударило по отношению армии к Порошенко", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что когда военнослужащий в окопе видит, что за линией фронта жируют, воруют и мародерствуют – это гораздо более сильный удар для любого военнослужащего, чем враг, который перед ним.

"После этого в армии резко стал падать авторитет Порошенко. То есть это произошло не тогда, когда он как главнокомандующий делал ошибки или уничтожал остатки добровольческих батальонов в первые недели войны, а когда наладилась система чудовищной военной коррупции. Вот тогда военные и отказали Порошенко в уважении", - отметил Небоженко.

Политолог также не видит ничего страшного в том, что новым главнокомандующим станет Владимир Зеленский.

"В американской политологии есть такой термин – "гражданский главнокомандующий". Это значит, что главнокомандующий не должен изображать из себя генерала и маршала, а должен передать талантливым и честным генералам задачу ведения войны. Так действуют во всем мире", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что в Испании одно время министром обороны была беременная женщина, но это никак не повлияло на боеспособность испанской армии.

"Я не предлагаю беременеть Зеленскому – хочу лишь сказать, что в нормальных гражданских обществах военные занимаются своим делом, а гражданские – своим. Ничего страшного тут нет", - добавил Небоженко.