"Давай, мы выиграем эти выборы": адвокат Богдан рассказал, как уговаривал Зеленского идти в президенты

В марте 2018 года они заказали первый соцопрос, в котором указывался Владимир Зеленский. По словам адвоката, в нем шоумен занял 6-е место.

Первые разговоры о выдвижении шоумена Владимира Зеленского на пост президента были еще в 2015 году.

Об этом изданию «Новое Время» и «Украинская правда» рассказал Андрей Богдан — адвокат олигарха Игоря Коломойского и юрист новоизбранного президента Владимира Зеленского.

На вопрос журналистов о том, действительно ли он существенно способствовал тому, чтобы Зеленский шел на президентство он ответил: «Да, это абсолютная правда. Я один из тех, кто его убеждал».

Он добавил, что познакомился с Зеленским более пяти лет [назад]. По его словам, это было ситуативное общение в кругу общих знакомых. Затем «были мировоззренческие, философские встречи». Тогда Богдан работал советником главы Днепропетровской ОГА.

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«А потом, когда народный депутат Борис Филатов был избран городским головой, там уволился мажоритарный избирательный округ. И я его [Зеленского] набрал, попросил встречи. Ради этого я даже специально прилетел в Одессу, с ним встретился».

Тогда Богдан предлагал Зеленскому баллотироваться в депутаты по мажоритарному избирательному округу. По словам Богдана у Зеленского тогда была позиция, что это неправильно, поскольку он мог потерять доверие, если бы стал просто одним из депутатов.

«Еще до этого, у нас была одна встреча в одном ресторане с друзьями. И шутки про "Слугу народа" и президента ... Для меня это были совсем не шутки, а серьезная фраза, которую я ему сказал: "Володя, ты вообще понимаешь, что фильмом "Слуга народа" ты предоставил людям надежду? И если ты даже не попробуешь это сделать, то каким-то определенным образом их бросишь, подведешь. Наверное, оно тебе не нужно, но они этого ожидают. Выиграешь ты или не выиграешь — это другой вопрос. Но если ты этого не сделаешь, то точно ты очередной человек, которому люди доверились, и ты их подведешь", - рассказал юрист.

Снова Богдан встретился с Зеленским, чтобы конкретно говорить о президентстве, уже в 2018 году. В марте того года они заказали первый соцопрос, в котором указывался Владимир Зеленский. По словам адвоката, в нем шоумен занял 6-е место.

«Я ему показал эту социологию, сказал: "Смотри, ты слова не сказал, что ты идешь в политику, а уже имеешь прекрасную стартовую площадку. Опять же, если ты этого даже не попробуешь сделать, то общество получит очередной "кидок"», - сказал Богдан.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.