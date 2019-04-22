Выборы президента Украины: ЦИК осталось обработать 1% протоколов

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.

Центральная избирательная комиссия обработала 99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей (13 млн 408 тыс. 155), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 480 тыс. 098).

В настоящее время подсчитано 17 млн 888 тыс. 253 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.