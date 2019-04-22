Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой

Пашинян выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента, опубликовав твит на украинском языке.

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"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!", - написал Пашинян в своем Twitter.

Пашинян выразил надежду на развитие отношений между двумя государствами.

"Уверен, на этом посту вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной приобрели новый уровень и служили нашим народам! Желаю вам успехов!", - добавил премьер Армении.

1/2 Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента 🇺🇦Украины! @zeteam_official — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019 г.

После объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Также Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Макроном. Апервой стала его телефонная беседа с польским президентом Анджеем Дудой.

В настоящее время ЦИК обработал почти 95% протоколов: за Зеленского проголосовали более 12 млн украинцев.