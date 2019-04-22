цей матеріал доступний українською

Премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой

10:19, 22 апреля 2019
Выборы 2019
184 0
Никол Пашинян / REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента, опубликовав твит на украинском языке.

Читайте такжеВ Совете Европы рассказали, чего ожидают от президентства Зеленского

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!", - написал Пашинян в своем Twitter.

Пашинян выразил надежду на развитие отношений между двумя государствами.

"Уверен, на этом посту вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной приобрели новый уровень и служили нашим народам! Желаю вам успехов!", - добавил премьер Армении.

После объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Также Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Макроном. Апервой стала его телефонная беседа с польским президентом Анджеем Дудой.

В настоящее время ЦИК обработал почти 95% протоколов: за Зеленского проголосовали более 12 млн украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы президента Украины 2019