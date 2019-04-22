"Крупное смещение политической оси": эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского

По мнению эксперта, в Украине маячит перспектива крупного перемещения оси политической жизни.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse рассказал, чего стоит ожидать от Владимира Зеленского на посту президента Украины и чего тому следует опасаться в первую очередь.

Об этом сообщает "Главред".

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"Довольно скоро Владимиру Зеленскому придется столкнуться с кризисом легитимности. Потому что уж слишком высоки ожидания от его президентства, слишком высок запрос на перемены, которые Зеленский вряд ли сможет осуществить. И тогда этот "снежный ком" развернется против него. Уже в ближайшее время новый президент начнет довольно быстро терять поддержку украинцев, и многие начнут его критиковать. В первую очередь, Зеленского будет критиковать электорат Оппозиционного блока, который во втором туре проголосовал за него, а также его будут критиковать политические элиты. Зеленский окажется под шквалом огня. Его однозначно ждут трудные времена, когда и поддержка, и доверие общества начнут падать. Так что высокий результат Зеленского – это протест и референдум по недоверию к старым элитам", − полагает он.

По мнению эксперта, у Зеленского крайне невелик сейчас диапазон действий, которых он может совершать как президент Украины.

"Сейчас вопрос – сможет ли Зеленский распустить Верховную Раду и не растерять свой рейтинг? На первых порах он окажется во враждебной по отношению к нему среде: он не сможет ничего сделать, его решения будут саботироваться. Поскольку сам Зеленский не разбирается в каких-то вещах, не знает пока, что как функционирует и работает, есть риск, что он может стать жертвой каких-нибудь кулуарных договоренностей разных групп интересов и влияний. Ведь сейчас начнется борьба за должности и давление различных олигархов за свои квоты. Начнется передел имущества. Поскольку империя Порошенко начнет разрушаться, и все зашевелятся: "Что делать? Куда бежать?", − утверждает Октисюк.

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Кроме того, эксперт прогнозирует, что Зеленского ждет неудача на пути выстраивания сильной президентской вертикали и ось политической власти в Украине окончательно переместится к различным группам влияния в Верховную Раду.

"Если говорить о перспективах, то мне кажется, что Зеленский будет слабым президентом. Потому вполне естественным выглядит движение Украины в сторону парламентской республики. В парламенте будет пять-шесть крупных олигархов, и будет сформирован олигархический консенсус, и каждый олигарх будет иметь свой кусок пирога. Они будут между собой договариваться, сотрудничать или воевать. А если кто-то пожелает изменить статус-кво, то против того, кто восстал, объединятся все остальные […]. Зеленскому ничего не удастся изменить прямо сейчас. В нашем государстве так выстроена система: чтобы президент активно и эффективно работал, нужно парламентское большинство. Если Зеленский сейчас начнет формировать большинство в парламенте, это будет очень дорого стоить – не знаю, кто будет заниматься сбором, но разные неформальные группы захотят свои "конфеты". Либо же Зеленскому придется полностью отдавать весь экономический блок и частично концентрироваться на дипломатии и обороне", − подытожил Октисюк.

Как сообщал УНИАН, центральная избирательная комиссия обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19%.