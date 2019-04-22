Мы продолжим поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности - Волкер

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

США продолжит поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер после оглашения результатов экзит-полла во втором туре президентских выборов.

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«Президент Трамп призвал поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии», - написал он

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Напомним, по результатам Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным из 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.