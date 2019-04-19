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Порошенко пришел на эфир «Общественного» после дебатов с Зеленским: онлайн-трансляция

21:21, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Петр Порошенко на дебатах / Фото REUTERS

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Ранее Порошенко заявил о намерениях взять участие в теледебатах на "Общественном" после дебатов на стадионе. Владимир Зеленский, в свою очередь, согласия прийти в эфир "Общественного" не давал.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Посмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #Порошенко#НСК Олимпийский