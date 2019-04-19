Порошенко назвал своего оппонента Зеленского "мешком с чертами"

Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского «мешком».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время публичных дебатов со своим оппонентом, кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» сегодня в Киеве.

«Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – сегодня черти и коты!», - сказал он.

Зеленский не оставил эти слова без внимания и ответил: "Насчет кота в мешке. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".

Напомним,19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.