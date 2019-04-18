Зеленский в эфире ток-шоу «Право на владу»: онлайн-трансляция

Вопросы кандидату будут задавать ведущие украинские журналисты.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в студию общественно-политического ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

Смотрите онлайн-трансляцию эфира шоу на УНИАН.

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Как сообщалось ранее, вместе с ведущими проекта «Право на владу» Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут ставить известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания «TheБабель» Мария Жартовская, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.