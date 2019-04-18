цей матеріал доступний українською

Зеленский в эфире ток-шоу «Право на владу»: онлайн-трансляция

21:03, 18 апреля 2019
Выборы 2019
391 0
Владимир Зеленский - в эфире шоу "Право на владу" / скриншот

Смотрите онлайн-трансляцию эфира шоу на УНИАН.

Читайте такжеЗеленский накануне второго тура записал новое обращение к украинцам (видео)

Как сообщалось ранее, вместе с ведущими проекта «Право на владу» Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут ставить известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания «TheБабель» Мария Жартовская, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #выборы#Владимир Зеленский