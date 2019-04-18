Зеленский о легализации проституции и марихуаны: в Украине есть возможность сделать свой Лас-Вегас (видео)

Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможно легализовать медицинскую марихуану, а также легализовать проституцию в пределах какого-то одного украинского города.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", - рассказал кандидат в президенты.

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Касательно легализации проституции в стране Зеленский заявил, что, по его мнению, в Украине нужно дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города.

"Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть", - добавил Зеленский.

В то же время кандидат в президенты считает, что в его родном городе, Кривом Роге, такую идею "мужики не поймут".

Также Зеленский считает, что в пределах какого-то одного города можно легализовать и игорный бизнес.

"Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не закрытая будет территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там – пожалуйста", - отмечает он.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала к поддержке легализации медицинского каннабиса. По ее мнению, доступ некоторых пациентов к препаратам на основе каннабиса станет реализацией их права на медицинскую помощь.

Напомним, петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.