В НСК "Олимпийский" сообщили, что мероприятия на стадионе в день дебатов будут проходить утром

Там заверили, что штабам обоих кандидатов на президентский пост предоставленные абсолютно равные условия для проведения мероприятия.

Мероприятия в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины на НСК «Олимпийский» 19 апреля планируются с самого утра.

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Об этом сообщил заместитель генерального директора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов. «Активности в рамках 19 апреля запланированы с 9 утра до 00:00 20 апреля. Что конкретно, в какой части стадиона будет происходить, мы эту информацию предоставим чуть позже, когда будет предоставлен окончательный сценарий», – отметил он.

Он также заверил, что штабам обоих кандидатов на президентский пост предоставленные абсолютно равные условия для проведения мероприятия, но на сегодняшний день продолжаются переговоры сторон относительно возможного формата мероприятия. В частности, возможен вариант разделения стадиона на две части, но это не окончательный формат, потому что представители НСК «Олимпийский» еще не получили финальный технический сценарий.

Кроме того, НСК «Олимпийский» не занимается распространением билетов для зрителей, этим занимаются исключительно штабы кандидатов, заверил Анисимов.

«Мы предоставили абсолютно равные условия для обоих штабов, поэтому они на сегодняшний день договариваются о квоте участия зрителей, которые поддерживают обе стороны, в равном количестве. Сколько будет людей, как они будут размещены, является предметом договоренностей непосредственно штабов», – говорит заместитель генерального директора НСК «Олимпийский».

Вопросами безопасности в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины на НСК «Олимпийский» 19 апреля занимаются штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Меры безопасности на сегодняшний день взяли на себя представители штабов, будет присутствовать действующий президент Украины на дебатах. Кроме того будет кандидат на пост президента, который тоже находится под государственной охраной. Нас заверили, что будут задействованы максимальные меры безопасности для того, чтобы зрители чувствовали себя в полной безопасности», – отметил он.

По словам Анисимова, 16 апреля на стадионе начались монтажные работы.

Команды кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде 19 апреля, сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил о начале распространения билетов на дебаты со своим соперником на выборах президента, действующим главой государства Петром Порошенко на НСК «Олимпийский». Команда Порошенко, в свою очередь, создала в Facebook событие «Дебаты кандидатов». Согласно информации в сообществе, попасть на стадион можно, предварительно зарегистрировавшись на мероприятие.