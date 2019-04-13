Порошенко позвал Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский"

Петр Порошенко заявил, что ожидает Владимира Зеленского 14 апреля в 14.00 на «Олимпийском».

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко призвал кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК «Олимпийский».

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Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook. «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее выходных в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку, возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми», - сказал Порошенко.

«До встречи в воскресенье на стадионе», - добавил он.

Также президент написал, что ждет Зеленского завтра, 14 апреля, в 14.00 на стадионе «Олимпийский» на дебаты.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение и назначил Зеленскому встреча на стадионе на 14.14 14 апреля.

10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля в 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленского в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК «Олимпийский» в 19.00 19 апреля.

12 апреля заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов сообщил, что администрация «Олимпийского» согласовала с избирательными штабами кандидатов в президенты форматы проведения дебатов. По его словам, форматы несколько отличаются.

На официальном сайте президента сообщается, что завтра, 14 апреля, в 14.00 Порошенко посетит НСК «Олимпийский».