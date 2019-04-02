ЦИК приняла оригиналы протоколов из 17 избирательных округов

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №198 (Черкасская область), №211 (г. Киев), №216 (г. Киев).

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 17 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №198 (Черкасская область), №211 (г. Киев), №216 (г. Киев).

Как отметила член ЦИК Ирина Ефремова, после обработки протокола ОИК теризбиркома №149 была установлена необходимости обязать окружную избирательную комиссию составить уточненный протокол. По ее словам, ОИК должна предоставить уточненный документ не позднее 3 апреля.

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Таким образом, по состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 17 территориальных избирательных округов (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220, 198, 211, 216).

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 99% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - более 13%.