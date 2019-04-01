ЦИК обработала более 95% протоколов, Зеленский опережает Порошенко почти вдвое

За шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,22% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,93%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,40%.

Центральная избирательная комиссия обработала 95,59% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,22% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,93% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,40%.

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За сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко – 11,60%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко – 6,95%, за самовыдвиженца Игоря Смешко – 6,02%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%.

За кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула – 4,18%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского – 1,64%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитано 17 млн 990 тыс. 746 голосов избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.