ЦИК обработала более 90% протоколов, лидерство с большим отрывом сохраняет Зеленский
Центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей.
Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах президента
За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,99% избирателей,
за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,35%,
по сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,53%,
за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,00%,
за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,97%,
за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,43%,
за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,24%,
за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%.
Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
В целом подсчитано 16 млн 821 тыс. 314 голосов избирателей.