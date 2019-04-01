ЦИК обработала более 90% протоколов, лидерство с большим отрывом сохраняет Зеленский

За шоумена свои голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего президента Порошенко - 15,99%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,35%.

Центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента. Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей. Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах президента За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,99% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,35%, по сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,53%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,00%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,97%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,43%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,24%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%. Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитано 16 млн 821 тыс. 314 голосов избирателей.

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