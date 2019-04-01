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ЦИК обработала более 90% протоколов, лидерство с большим отрывом сохраняет Зеленский

18:52, 01 апреля 2019
Выборы 2019
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В целом подсчитано 16 млн 821 тыс. 314 голосов избирателей / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия обработала 90,08% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей.

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За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,99% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,35%,

по сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,53%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,00%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,97%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,43%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,24%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,65%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 16 млн 821 тыс. 314 голосов избирателей.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский